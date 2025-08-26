Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 вже наступного місяця

Міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Королівства Бельгія Максим Прево на брифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса сьогодні — це більше ніж просто місто. Це культурний маяк, історична перлина та водночас форпост свободи. Вона вистояла там, де, здавалося, сили мали вичерпатися. Вона зберегла свою душу, коли ворог намагався вирвати її з корінням. Одеса — це приклад витривалості й доказ того, що дух України незламний.

Про це заявив міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Королівства Бельгія Максим Прево під час брифінгу в Одесі.

Порти Одеси

Бельгійський міністр наголосив, що саме Одеса сьогодні є прикладом для всієї Європи. Адже навіть під час щоденних обстрілів місто не припинило свого життя, продовжує працювати й розвиватися, демонструючи силу громадянського суспільства та економіки.

"Бельгія висловлює підтримку української ідентичності. Одеса – це свідоцтво того, що баланс на Чорному морі змінився. Українська сміливість, ефективність і самопожертвування змінили цей баланс. Порт зараз експортує навіть більше, ніж раніше. Це не тільки економічний успіх, це успіх глобальної системи продуктової безпеки", — наголосив міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Королівства Бельгія Максим Прево.

Міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Королівства Бельгія Максим Прево про допомогу Україні. Фото: Новини.LIVE

Війна не зламала економіку України. Навпаки, вона дала новий імпульс для переосмислення нашого місця у світовій архітектурі безпеки. Одеса, яка сьогодні годує не лише Україну, а й цілі континенти, стала символом того, що навіть під час війни можна перемагати на економічному фронті.

Бельгія виділить 20 мільйонів допомоги

Проте підтримка з боку Бельгії обмежується не лише словами. Виділення 20 мільйонів євро на українську харчову ініціативу — це конкретний крок, який має глобальне значення. Адже йдеться не просто про фінансову допомогу, а про визнання ролі України як житниці світу. Крім економічної підтримки, Бельгія посилює і безпековий напрямок. Міністр окремо підкреслив, що військову допомогу Україна може отримати вже найближчим часом, а програма з розмінування Чорного моря триватиме щонайменше чотири роки.

"До 2029 року на морі ми забезпечуємо роботу розміновуючих суден та дронів. Ми також працюємо у складі коаліції з протиповітряної оборони. Сьогодні вже навчили понад три тисячі українських солдатів, пілотів та техніків. Наступного місяця ви отримаєте кілька F-16. Ми й надалі заморожуватимемо російські активи, аби вони сьогодні та в майбутньому пішли на відновлення вашої країни", — зазначив міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Королівства Бельгія Максим Прево.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево. Фото: Новини.LIVE

Бельгія демонструє підхід, орієнтований не на короткі політичні цикли, а на стратегічну перспективу. Йдеться про реальну підтримку у небі, на морі й на суші, яка зміцнює українську оборону зараз і формує фундамент для відбудови у майбутньому. Це партнерство, що наближає перемогу України та водночас гарантує стабільність усьому регіону.

