Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе призвали усилить санкции против РФ

В Одессе призвали усилить санкции против РФ

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 18:00
В Одессе призвали усилить санкции против РФ и пообещали поддержать Украину - каким образом
Ксавье Беттель с Андреем Сибигой в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люксембург продолжит поддерживать Украину финансово как во время войны, так и после нее. Также глава МИД этого государства призвал усилить санкции против России, чтобы остановить боевые действия.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель на брифинге в Одессе, сообщают журналисты Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Санкции против РФ

Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель призвал США и другие страны усилить санкции против России. Именно таким образом, по мнению политика, можно показать РФ, что нет альтернативы другой, кроме мира.

"Мы не можем здесь показывать добрую волю, говорить что-то о двух-трех неделях. Мы должны завершить войну. Мы должны просто сказать именно где и именно когда будут переговоры о мире. Люди гибнут каждый день, это не вопрос, кто когда и где. Это нужно делать сейчас", — сказал глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель.

В Одессе призвали усилить санкции против РФ - фото 1
Ксавье Беттель на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Поддержка Украины в этом мире

Ксавье Беттель также отметил, что Люксембург продолжит финансово поддерживать нас на протяжении всей войны, чтобы наша страна могла защищаться от агрессора. Дипломат также надеется, что Украина как можно быстрее сможет присоединиться к ЕС.

"Не хочу говорить о цифрах поддержки, но главное, что я скажу, можете на нас рассчитывать. Возможно, мы не самые большие по размеру, но поверьте мне, поддержка, которую мы можем предоставить, мы даем столько, сколько можем. Как мы уже сказали, мы надеемся, что страны Европы как можно быстрее решат ситуацию с европейским будущим Украины", — сказал Ксавье Беттель.

Ксавье Беттель добавил, что Люксембург будет поддерживать Украину и после войны.

Напомним, недавно мы писали о том, что думает Андрей Сибига по поводу санкций против РФ. А также о самолетах, которые может предоставить Бельгия.

санкции против России Одесса санкции Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации