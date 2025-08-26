В Одессе призвали усилить санкции против РФ и пообещали поддержать Украину - каким образом

Ксавье Беттель с Андреем Сибигой в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люксембург продолжит поддерживать Украину финансово как во время войны, так и после нее. Также глава МИД этого государства призвал усилить санкции против России, чтобы остановить боевые действия.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель на брифинге в Одессе, сообщают журналисты Новини.LIVE.

Санкции против РФ

Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель призвал США и другие страны усилить санкции против России. Именно таким образом, по мнению политика, можно показать РФ, что нет альтернативы другой, кроме мира.

"Мы не можем здесь показывать добрую волю, говорить что-то о двух-трех неделях. Мы должны завершить войну. Мы должны просто сказать именно где и именно когда будут переговоры о мире. Люди гибнут каждый день, это не вопрос, кто когда и где. Это нужно делать сейчас", — сказал глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель.

Ксавье Беттель на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Поддержка Украины в этом мире

Ксавье Беттель также отметил, что Люксембург продолжит финансово поддерживать нас на протяжении всей войны, чтобы наша страна могла защищаться от агрессора. Дипломат также надеется, что Украина как можно быстрее сможет присоединиться к ЕС.

"Не хочу говорить о цифрах поддержки, но главное, что я скажу, можете на нас рассчитывать. Возможно, мы не самые большие по размеру, но поверьте мне, поддержка, которую мы можем предоставить, мы даем столько, сколько можем. Как мы уже сказали, мы надеемся, что страны Европы как можно быстрее решат ситуацию с европейским будущим Украины", — сказал Ксавье Беттель.

Ксавье Беттель добавил, что Люксембург будет поддерживать Украину и после войны.

