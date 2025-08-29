Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и что вообще происходит

Массовое отключение света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 29 августа, в Одессе коммунальщики снова будут проводить ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи жителей города останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 18:00, однако время зависит и от адреса проживания.
Об этом сообщают на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Айвазовского, 72а,84в,
- Академическая, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,
- Архитектурная, 10-14,
- Г. Ахматовой,
- Баштанная,
- Вазовая, 9,
- Ак. Вернадского,
- Вертелецкого, 7б,13,
- Дмитриевская, 5В,
- Драгоманова, 1-25,
- Арбузная, 1-18,
- Квиткова, 4,
- Китобойная,
- Костанди,
- Крымская, 1,3,3/корп.1,
- Куприна,
- Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5,
- Левкоева, 1,7,7а,
- Лядова,
- Научная,
- Немировича-Данченко 10,11,16,
- Окружная,
- Педагогическая, 21,
- Планетная,
- Прорезная, 5,5А,
- Равенства, 2- 28,
- Рясная,
- Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
- Сумская, 24-56, 31-69,
- Флотская,
- Харьковская,
- Черниговская,
- С.Шелухина,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная,
- дорога Фонтанская, 129,
- Костанди, дом 60,
- переулок 1-й Академический, 1-21/б,
- переулок 1-й Китобойный, 4-42,
- переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
- переулок 1-й Обильный, 1-15,
- переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
- переулок 2й Академический, 2-6,
- переулок 2-й Китобойный,
- переулок 2-й, 3-й Костанди,
- переулок 2-й, 3-й Украинский,
- переулок Безымянный,
- переулок Биологический,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Исторический,
- переулок Климовича, 2-8,
- переулок Крымский,
- переулок В. Кричевского, 2-7А,
- переулок Лазурского, 2А,3,
- переулок Львовский, 76,
- переулок Математический,
- переулок Молокова,
- переулок Новоукраинский 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
- переулок Славы,
- переулок Философский, 1,2,3,5,7,
- переулок Флотский, 17,
- переулок Черниговский,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок П. Чубинского, 3-7Г.
Работы до 18:00.
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- линия 2-а Суворовская, 12,
- Архитектора Нештурхи,
- В. Бувалкина, Известковая,
- Известковый Поселок,
- Большая Садовая,
- В. Винниченко,
- Высокая, 1-20,
- Ветрогонова,
- Глаубермана,
- Гордиенко,
- Грин,
- Донецкая,
- Дорожная, 1-22,
- П. Ивахненко,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- П.Клепацкого, 17,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Коцюбинского, 1-21,
- О. Кошица,
- Ю. Крашевского, 7-21,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лиственная, 10б,
- Летняя, 23-41,
- И. Луценко, 1, 1а,
- И. Мазепы,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Матюшенко,
- Мациевской, 1-44,
- ул. Минаевская, 2- 50,
- Наклонная, 17/1,
- Неждановой,
- Озерная 26-66,
- ул. Орлика Филиппа,
- Пассионарии, 1-73,
- ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Наличный, 3-7,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 2-й Наличный, 1-12а,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- переулок 3-й Наличный, 1-9,
- переулок 4-й Наличный, 2-7б,
- переулок 5-й Наличный, 1-5а,
- переулок 6-й Наличный, 2-9а,
- переулок 7-й Наличный, 10а, 10б, 10в;
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27.
Работы до 18:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в сентябре в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на содержание дома.
Читайте Новини.LIVE!