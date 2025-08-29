Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и что вообще происходит

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 29 августа, в Одессе коммунальщики снова будут проводить ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи жителей города останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 18:00, однако время зависит и от адреса проживания.

Об этом сообщают на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

Айвазовского, 72а,84в,

Академическая, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,

Архитектурная, 10-14,

Г. Ахматовой,

Баштанная,

Вазовая, 9,

Ак. Вернадского,

Вертелецкого, 7б,13,

Дмитриевская, 5В,

Драгоманова, 1-25,

Арбузная, 1-18,

Квиткова, 4,

Китобойная,

Костанди,

Крымская, 1,3,3/корп.1,

Куприна,

Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5,

Левкоева, 1,7,7а,

Лядова,

Научная,

Немировича-Данченко 10,11,16,

Окружная,

Педагогическая, 21,

Планетная,

Прорезная, 5,5А,

Равенства, 2- 28,

Рясная,

Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20,

Сумская, 24-56, 31-69,

Флотская,

Харьковская,

Черниговская,

С.Шелухина,

Юннатов, 1-15,

Елочная,

дорога Фонтанская, 129,

Костанди, дом 60,

переулок 1-й Академический, 1-21/б,

переулок 1-й Китобойный, 4-42,

переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,

переулок 1-й Обильный, 1-15,

переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,

переулок 2й Академический, 2-6,

переулок 2-й Китобойный,

переулок 2-й, 3-й Костанди,

переулок 2-й, 3-й Украинский,

переулок Безымянный,

переулок Биологический,

переулок Ипподромный, 10,

переулок Исторический,

переулок Климовича, 2-8,

переулок Крымский,

переулок В. Кричевского, 2-7А,

переулок Лазурского, 2А,3,

переулок Львовский, 76,

переулок Математический,

переулок Молокова,

переулок Новоукраинский 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

переулок Славы,

переулок Философский, 1,2,3,5,7,

переулок Флотский, 17,

переулок Черниговский,

переулок Чеховского, 1-8,

переулок П. Чубинского, 3-7Г.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,

линия 2-а Суворовская, 12,

Архитектора Нештурхи,

В. Бувалкина, Известковая,

Известковый Поселок,

Большая Садовая,

В. Винниченко,

Высокая, 1-20,

Ветрогонова,

Глаубермана,

Гордиенко,

Грин,

Донецкая,

Дорожная, 1-22,

П. Ивахненко,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

П.Клепацкого, 17,

Профессора Коровицкого, 115-151,

Коцюбинского, 1-21,

О. Кошица,

Ю. Крашевского, 7-21,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Лиственная, 10б,

Летняя, 23-41,

И. Луценко, 1, 1а,

И. Мазепы,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская,

Матюшенко,

Мациевской, 1-44,

ул. Минаевская, 2- 50,

Наклонная, 17/1,

Неждановой,

Озерная 26-66,

ул. Орлика Филиппа,

Пассионарии, 1-73,

ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Наличный, 3-7,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 2-й Наличный, 1-12а,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6;

переулок 3-й Наличный, 1-9,

переулок 4-й Наличный, 2-7б,

переулок 5-й Наличный, 1-5а,

переулок 6-й Наличный, 2-9а,

переулок 7-й Наличный, 10а, 10б, 10в;

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск Латвийский, 1-27.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

