Массовое отключение света в Одессе — кого коснется

Массовое отключение света в Одессе — кого коснется

Дата публикации 29 августа 2025 09:59
Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и что вообще происходит
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 29 августа, в Одессе коммунальщики снова будут проводить ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи жителей города останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 18:00, однако время зависит и от адреса проживания.

Об этом сообщают на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • Айвазовского, 72а,84в,
  • Академическая, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Г. Ахматовой,
  • Баштанная,
  • Вазовая, 9,
  • Ак. Вернадского,
  • Вертелецкого, 7б,13,
  • Дмитриевская, 5В,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Арбузная, 1-18,
  • Квиткова, 4,
  • Китобойная,
  • Костанди,
  • Крымская, 1,3,3/корп.1,
  • Куприна,
  • Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5,
  • Левкоева, 1,7,7а,
  • Лядова,
  • Научная,
  • Немировича-Данченко 10,11,16,
  • Окружная,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная,
  • Прорезная, 5,5А,
  • Равенства, 2- 28,
  • Рясная,
  • Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
  • Сумская, 24-56, 31-69,
  • Флотская,
  • Харьковская,
  • Черниговская,
  • С.Шелухина,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная,
  • дорога Фонтанская, 129,
  • Костанди, дом 60,
  • переулок 1-й Академический, 1-21/б,
  • переулок 1-й Китобойный, 4-42,
  • переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
  • переулок 1-й Обильный, 1-15,
  • переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
  • переулок 2й Академический, 2-6,
  • переулок 2-й Китобойный,
  • переулок 2-й, 3-й Костанди,
  • переулок 2-й, 3-й Украинский,
  • переулок Безымянный,
  • переулок Биологический,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Исторический,
  • переулок Климовича, 2-8,
  • переулок Крымский,
  • переулок В. Кричевского, 2-7А,
  • переулок Лазурского, 2А,3,
  • переулок Львовский, 76,
  • переулок Математический,
  • переулок Молокова,
  • переулок Новоукраинский 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
  • переулок Славы,
  • переулок Философский, 1,2,3,5,7,
  • переулок Флотский, 17,
  • переулок Черниговский,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок П. Чубинского, 3-7Г.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • линия 2-а Суворовская, 12,
  • Архитектора Нештурхи,
  • В. Бувалкина, Известковая,
  • Известковый Поселок,
  • Большая Садовая,
  • В. Винниченко,
  • Высокая, 1-20,
  • Ветрогонова,
  • Глаубермана,
  • Гордиенко,
  • Грин,
  • Донецкая,
  • Дорожная, 1-22,
  • П. Ивахненко,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • П.Клепацкого, 17,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • О. Кошица,
  • Ю. Крашевского, 7-21,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Лиственная, 10б,
  • Летняя, 23-41,
  • И. Луценко, 1, 1а,
  • И. Мазепы,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Матюшенко,
  • Мациевской, 1-44,
  • ул. Минаевская, 2- 50,
  • Наклонная, 17/1,
  • Неждановой,
  • Озерная 26-66,
  • ул. Орлика Филиппа,
  • Пассионарии, 1-73,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Наличный, 3-7,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 2-й Наличный, 1-12а,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
  • переулок 3-й Наличный, 1-9,
  • переулок 4-й Наличный, 2-7б,
  • переулок 5-й Наличный, 1-5а,
  • переулок 6-й Наличный, 2-9а,
  • переулок 7-й Наличный, 10а, 10б, 10в;
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в сентябре в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на содержание дома.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
