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Масове відключення: тисячі одеситів залишаться без води

2 серпня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масове відключення: тисячі одеситів залишаться без води
Людина набирає води у склянку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні деякі мешканці міста залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • Спартаківська, усі будинки;
  • Малиновського, усі будинки;
  • Рекордна, усі будинки;
  • Сурикова, усі будинки;
  • Прохорівська, усі будинки;
  • М`ясоїдівська, усі будинки;
  • Степова, усі будинки;
  • 7-а Пересипська, усі будинки;
  • Отамана Чепіги, усі будинки;
  • Локомотивна, усі будинки;
  • 8-го Березня, усі будинки;
  • Дерибасівська, 17-33 непарні будинки;
  • Грецька, 34-52 парні будинки;
  • Віцеадмірала Жукова пров., непарні будинки;
  • Варненська, усі будинки;
  • Кишинівська, усі будинки;
  • Героїв Оборони, усі будинки;
  • Донецька, усі будинки;
  • Дніпровська, усі будинки;
  • Лузанівка ж/м, усі будинки;
  • Державіна, усі будинки;
  • Південна дорога, усі будинки;
  • Лесі Українки, усі будинки;
  • Добровольського просп., 1-7, усі будинки;
  • Похила, усі будинки;
  • Дунаєвського, усі будинки;
  • Ростовська, усі будинки;
  • Штильова, усі будинки;
  • Хутірська, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.

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