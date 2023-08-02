Масове відключення: тисячі одеситів залишаться без води
Сьогодні деякі мешканці міста залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- Спартаківська, усі будинки;
- Малиновського, усі будинки;
- Рекордна, усі будинки;
- Сурикова, усі будинки;
- Прохорівська, усі будинки;
- М`ясоїдівська, усі будинки;
- Степова, усі будинки;
- 7-а Пересипська, усі будинки;
- Отамана Чепіги, усі будинки;
- Локомотивна, усі будинки;
- 8-го Березня, усі будинки;
- Дерибасівська, 17-33 непарні будинки;
- Грецька, 34-52 парні будинки;
- Віцеадмірала Жукова пров., непарні будинки;
- Варненська, усі будинки;
- Кишинівська, усі будинки;
- Героїв Оборони, усі будинки;
- Донецька, усі будинки;
- Дніпровська, усі будинки;
- Лузанівка ж/м, усі будинки;
- Державіна, усі будинки;
- Південна дорога, усі будинки;
- Лесі Українки, усі будинки;
- Добровольського просп., 1-7, усі будинки;
- Похила, усі будинки;
- Дунаєвського, усі будинки;
- Ростовська, усі будинки;
- Штильова, усі будинки;
- Хутірська, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 20:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.