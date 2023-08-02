Масове відключення: тисячі одеситів залишаться без води

Людина набирає води у склянку. Фото: google

Сьогодні деякі мешканці міста залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

Спартаківська, усі будинки;

Малиновського, усі будинки;

Рекордна, усі будинки;

Сурикова, усі будинки;

Прохорівська, усі будинки;

М`ясоїдівська, усі будинки;

Степова, усі будинки;

7-а Пересипська, усі будинки;

Отамана Чепіги, усі будинки;

Локомотивна, усі будинки;

8-го Березня, усі будинки;

Дерибасівська, 17-33 непарні будинки;

Грецька, 34-52 парні будинки;

Віцеадмірала Жукова пров., непарні будинки;

Варненська, усі будинки;

Кишинівська, усі будинки;

Героїв Оборони, усі будинки;

Донецька, усі будинки;

Дніпровська, усі будинки;

Лузанівка ж/м, усі будинки;

Державіна, усі будинки;

Південна дорога, усі будинки;

Лесі Українки, усі будинки;

Добровольського просп., 1-7, усі будинки;

Похила, усі будинки;

Дунаєвського, усі будинки;

Ростовська, усі будинки;

Штильова, усі будинки;

Хутірська, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.