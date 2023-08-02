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Массовое отключение: тысячи одесситов останутся без воды

2 августа 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Массовое отключение: тысячи одесситов останутся без воды
Человек набирает воду в стакан. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • Спартаковская, все дома;
  • Малиновского, все дома;
  • Рекордная, все дома;
  • Сурикова, все дома;
  • Прохоровская, все дома;
  • Мясоедовская, все дома;
  • Степная, все дома;
  • 7-я Пересыпская, все дома;
  • Атамана Чепиги, все дома;
  • Локомотивная, все дома;
  • 8-го Марта, все дома;
  • Дерибасовская, 17-33 нечетные дома;
  • Греческая, 34-52 парные дома;
  • Вицеадмирала Жукова пер., нечетные дома;
  • Варненская, все дома;
  • Кишиневская, все дома;
  • Героев Обороны, все дома;
  • Донецкая, все дома;
  • Днепровская, все дома;
  • Лузановка ж/м; все дома;
  • Державина, все дома;
  • Южная дорога, все дома;
  • Леси Украинки, все дома;
  • Добровольского просп., 1-7., все дома;
  • Наклонная, все дома;
  • Дунаевского, все дома;
  • Ростовская, все дома;
  • Штилева, все дома;
  • Хуторская, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.

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