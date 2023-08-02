Массовое отключение: тысячи одесситов останутся без воды

Человек набирает воду в стакан. Фото: google

Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

Спартаковская, все дома;

Малиновского, все дома;

Рекордная, все дома;

Сурикова, все дома;

Прохоровская, все дома;

Мясоедовская, все дома;

Степная, все дома;

7-я Пересыпская, все дома;

Атамана Чепиги, все дома;

Локомотивная, все дома;

8-го Марта, все дома;

Дерибасовская, 17-33 нечетные дома;

Греческая, 34-52 парные дома;

Вицеадмирала Жукова пер., нечетные дома;

Варненская, все дома;

Кишиневская, все дома;

Героев Обороны, все дома;

Донецкая, все дома;

Днепровская, все дома;

Лузановка ж/м; все дома;

Державина, все дома;

Южная дорога, все дома;

Леси Украинки, все дома;

Добровольского просп., 1-7., все дома;

Наклонная, все дома;

Дунаевского, все дома;

Ростовская, все дома;

Штилева, все дома;

Хуторская, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.