Массовое отключение: тысячи одесситов останутся без воды
Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- Спартаковская, все дома;
- Малиновского, все дома;
- Рекордная, все дома;
- Сурикова, все дома;
- Прохоровская, все дома;
- Мясоедовская, все дома;
- Степная, все дома;
- 7-я Пересыпская, все дома;
- Атамана Чепиги, все дома;
- Локомотивная, все дома;
- 8-го Марта, все дома;
- Дерибасовская, 17-33 нечетные дома;
- Греческая, 34-52 парные дома;
- Вицеадмирала Жукова пер., нечетные дома;
- Варненская, все дома;
- Кишиневская, все дома;
- Героев Обороны, все дома;
- Донецкая, все дома;
- Днепровская, все дома;
- Лузановка ж/м; все дома;
- Державина, все дома;
- Южная дорога, все дома;
- Леси Украинки, все дома;
- Добровольского просп., 1-7., все дома;
- Наклонная, все дома;
- Дунаевского, все дома;
- Ростовская, все дома;
- Штилева, все дома;
- Хуторская, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может меняться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.