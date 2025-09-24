Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масове відключення в Одесі — де немає світла

Масове відключення в Одесі — де немає світла

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 10:07
Планові відключення світла в Одесі 24 вересня: графік та рекомендації
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 24 вересня в Одесі знову заплановані тимчасові вимкнення електропостачання. У різних частинах міста тривають ремонтні роботи, через що мешканці можуть залишатися без світла протягом кількох годин. Рекомендується заздалегідь запастися повербанками та усім необхідним, щоб мінімізувати незручності.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1- 6 Садова,
  • Чайкова, 1-71,
  • Глаубермана,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Південна дор., 1-73,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • Кошиця, 1-69,
  • Донецька, 1-25,
  • Південна, 8,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Світла, 1,
  • Похила, 1-174,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Бардаха, 12,
  • Керченська, 27-62,
  • Кузнецова, 3-14,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Л.Українки, 10-20,
  • Велика Садова, 1- 52,
  • Миколаївська дор., 65,
  • Луценка, 1,1а,
  • Шептицького, 1-5,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18:00

  • Котляревського, 5-34,
  • Крашевського, 36-52,
  • Мацієвської, 41-60,
  • Трусовська, 39-60.

Роботи до 19:00

Авангардна, 1-31,

  • Івахненка, 71-79,
  • Літня, 1-30,
  • Обривиста, 1-22.

Роботи до 20:00

Південний РЕМ:

  • І.Рабіна, 25,
  • Є.Танцюри, 49-61,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,
  • Н.Сотні, 79-91.

Роботи до 17:00

  • Приморська, 138а,
  • Сонячна, 29,
  • пров. Приморський, 2-4,
  • просп. Свободи, 66-105.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті Одеси з 1 жовтня. Також ми писали про те, як зміниться вартість світла в Одесі з нового місяця.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації