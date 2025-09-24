Планові відключення світла в Одесі 24 вересня: графік та рекомендації

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 24 вересня в Одесі знову заплановані тимчасові вимкнення електропостачання. У різних частинах міста тривають ремонтні роботи, через що мешканці можуть залишатися без світла протягом кількох годин. Рекомендується заздалегідь запастися повербанками та усім необхідним, щоб мінімізувати незручності.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1- 6 Садова,

Чайкова, 1-71,

Глаубермана,

Маріупольська, 20-68,

Південна дор., 1-73,

пров. Квантовий, 1-27,

Кошиця, 1-69,

Донецька, 1-25,

Південна, 8,

Кишинівська, 2-24,

Світла, 1,

Похила, 1-174,

Мала Садова, 1-22,

Бардаха, 12,

Керченська, 27-62,

Кузнецова, 3-14,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Л.Українки, 10-20,

Велика Садова, 1- 52,

Миколаївська дор., 65,

Луценка, 1,1а,

Шептицького, 1-5,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

пров. Одеський, 3-7,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18:00

Котляревського, 5-34,

Крашевського, 36-52,

Мацієвської, 41-60,

Трусовська, 39-60.

Роботи до 19:00

Авангардна, 1-31,

Івахненка, 71-79,

Літня, 1-30,

Обривиста, 1-22.

Роботи до 20:00

Південний РЕМ:

І.Рабіна, 25,

Є.Танцюри, 49-61,

пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,

Н.Сотні, 79-91.

Роботи до 17:00

Приморська, 138а,

Сонячна, 29,

пров. Приморський, 2-4,

просп. Свободи, 66-105.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті Одеси з 1 жовтня. Також ми писали про те, як зміниться вартість світла в Одесі з нового місяця.