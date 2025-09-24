Видео
Видео

Массовое отключение в Одессе — где нет света

Дата публикации 24 сентября 2025 10:07
Плановые отключения света в Одессе 24 сентября: график и рекомендации
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 24 сентября в Одессе снова запланированы временные отключения электроснабжения. В разных частях города продолжаются ремонтные работы, из-за чего жители могут оставаться без света в течение нескольких часов. Рекомендуется заранее запастись повербанками и всем необходимым, чтобы минимизировать неудобства.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-6 Садовая,
  • Чайкова, 1-71,
  • Глаубермана,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Южная дор., 1-73,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • Кошица, 1-69,
  • Донецкая, 1-25,
  • Южная, 8,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Светлая, 1,
  • Наклонная, 1-174,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Бардаха, 12,
  • Керченская, 27-62,
  • Кузнецова, 3-14,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • Л.Украинки, 10-20,
  • Большая Садовая, 1- 52,
  • Николаевская дорога, 65,
  • Луценко, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штилева, 2-118,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18:00

  • Котляревского, 5-34,
  • Крашевского, 36-52,
  • Мациевской, 41-60,
  • Трусовская, 39-60.

Работы до 19:00

Авангардная, 1-31,

  • Ивахненко, 71-79,
  • Летняя, 1-30,
  • Обрывистая, 1-22.

Работы до 20:00

Южный РЭС:

  • И.Рабина, 25,
  • Е.Танцюры, 49-61,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,
  • Н.Сотни, 79-91.

Работы до 17:00

  • Приморская, 138а,
  • Солнечная, 29,
  • переулок Приморский, 2-4,
  • просп. Свободы, 66-105.

Работы до 20:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, сколько обойдется проезд в общественном транспорте Одессы с 1 октября. Также мы писали о том, как изменится стоимость света в Одессе с нового месяца.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
