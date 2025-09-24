Плановые отключения света в Одессе 24 сентября: график и рекомендации

Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 24 сентября в Одессе снова запланированы временные отключения электроснабжения. В разных частях города продолжаются ремонтные работы, из-за чего жители могут оставаться без света в течение нескольких часов. Рекомендуется заранее запастись повербанками и всем необходимым, чтобы минимизировать неудобства.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-6 Садовая,

Чайкова, 1-71,

Глаубермана,

Мариупольская, 20-68,

Южная дор., 1-73,

переулок Квантовый, 1-27,

Кошица, 1-69,

Донецкая, 1-25,

Южная, 8,

Кишиневская, 2-24,

Светлая, 1,

Наклонная, 1-174,

Малая Садовая, 1-22,

Бардаха, 12,

Керченская, 27-62,

Кузнецова, 3-14,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Л.Украинки, 10-20,

Большая Садовая, 1- 52,

Николаевская дорога, 65,

Луценко, 1,1а,

Шептицкого, 1-5,

Штилева, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

переулок Одесский, 3-7,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18:00

Котляревского, 5-34,

Крашевского, 36-52,

Мациевской, 41-60,

Трусовская, 39-60.

Работы до 19:00

Авангардная, 1-31,

Ивахненко, 71-79,

Летняя, 1-30,

Обрывистая, 1-22.

Работы до 20:00

Южный РЭС:

И.Рабина, 25,

Е.Танцюры, 49-61,

пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,

Н.Сотни, 79-91.

Работы до 17:00

Приморская, 138а,

Солнечная, 29,

переулок Приморский, 2-4,

просп. Свободы, 66-105.

Работы до 20:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, сколько обойдется проезд в общественном транспорте Одессы с 1 октября. Также мы писали о том, как изменится стоимость света в Одессе с нового месяца.