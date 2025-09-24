Плановые отключения света в Одессе 24 сентября: график и рекомендации

Массовое отключение в Одессе — где нет света
Сегодня, 24 сентября в Одессе снова запланированы временные отключения электроснабжения. В разных частях города продолжаются ремонтные работы, из-за чего жители могут оставаться без света в течение нескольких часов. Рекомендуется заранее запастись повербанками и всем необходимым, чтобы минимизировать неудобства.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-6 Садовая,
- Чайкова, 1-71,
- Глаубермана,
- Мариупольская, 20-68,
- Южная дор., 1-73,
- переулок Квантовый, 1-27,
- Кошица, 1-69,
- Донецкая, 1-25,
- Южная, 8,
- Кишиневская, 2-24,
- Светлая, 1,
- Наклонная, 1-174,
- Малая Садовая, 1-22,
- Бардаха, 12,
- Керченская, 27-62,
- Кузнецова, 3-14,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- Л.Украинки, 10-20,
- Большая Садовая, 1- 52,
- Николаевская дорога, 65,
- Луценко, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- Штилева, 2-118,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- переулок Одесский, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 18:00
- Котляревского, 5-34,
- Крашевского, 36-52,
- Мациевской, 41-60,
- Трусовская, 39-60.
Работы до 19:00
Авангардная, 1-31,
- Ивахненко, 71-79,
- Летняя, 1-30,
- Обрывистая, 1-22.
Работы до 20:00
Южный РЭС:
- И.Рабина, 25,
- Е.Танцюры, 49-61,
- пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,
- Н.Сотни, 79-91.
Работы до 17:00
- Приморская, 138а,
- Солнечная, 29,
- переулок Приморский, 2-4,
- просп. Свободы, 66-105.
Работы до 20:00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали о том, сколько обойдется проезд в общественном транспорте Одессы с 1 октября. Также мы писали о том, как изменится стоимость света в Одессе с нового месяца.
Читайте Новини.LIVE!