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Головна Одеса Масове відключення води в Одесі та області — які причини

Масове відключення води в Одесі та області — які причини

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 12:40
Масштабне відключення води в Одесі та області — які адреси відключень та коли відновлять водопостачання
Людина набирає воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 липня, відключили воду для тисяч абонентів Одеси і області через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:30.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення ремонтних робіт води наразі немає води у тисяч мешканців Одещини.

До 14:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Фонтанська дорога, 57.

До 15:00 води не буде: 

  • просп. Князя Володимира Великого, 92.

До 20:30 без води будуть жителі:

  • с. Фонтанка — усі будинки;
  • с. Вапнярка — усі будинки;
  • смт. Чорноморське — усі будинки.
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Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ для одеситів. А також про вартість водопостачання у серпні.

комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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