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Масові ремонтні роботи: де в Одесі не буде світла сьогодні

25 квітня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У частини одеситів сьогодні не буде світла
Енергетики працюють на високовольтних лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 25 квітня, в Одесі відбудуться ремонтно-відновлювальні роботи від ДТЕК. Через це на деяких вулицях міста буде відсутнє електропостачання. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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ДТЕК проводить сьогодні планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів за наступними адресами:

Центральний РЕМ

  • вул. 1-а Приміська, 15-37,
  • вул. 1-а Степова, 1-98,
  • 1-й Бузковий провулок, 1-6,
  • вул. 2-а Приміська, 1-65,
  • вул. 2-а Степова, 1-54,
  • 2-й Бузковий провулок, 1-19,
  • 2-й Степний провулок, 1-10, 3-я
  • вул. Степова, 1- 73,
  • вул. 4-а Приміська, 1-99,
  • вул. 4-а Степова, 1-60,
  • вул. 7-а Степова, 1-49,
  • Благовидової провулок, 1-13,
  • вул. Богуна, 6А, 12/2, 21,
  • Бузковий провулок, 2/2,
  • Бузковий проїзд, 1- 6,
  • вул. Василя Стуса, 2А-, 26/4,
  • вул. Вороного  Миколи, 4А, 7а,
  • вул. Вронського, 1-63,
  • вул. Гастелло, 1-55,
  • вул. Гранатна, 1-25,
  • Гранатний провулок, 2- 8/1,
  • вул. Дальницька, 53-53/5,
  • вул. Желябова, 7А-11Б,
  • Іванівський переїзд, 10, 10/1,
  • вул. Квіткова, 1-21,
  • вул. Квітнева, 1-33,
  • Килимовий провулок, 5, 7,  9,
  • вул. Клименко, 25, 33В,
  • вул. Кондренка, 1-79,
  • вул. Кордонна, 3-92,
  • Кордонний провулок, 1-35,
  • вул. Корнюшина, 1-27,
  • Короткий провулок, 2, 3, 4,
  • Кострова провулок, 7-37А,
  • вул. Литовська, 15-57,
  • Малиновський провулок, 7,
  • вул. Малиновського, 79-152,
  • вул. Бабаджаняна, 30-54,
  • вул. Мельницька, 32-51,
  • вул. М. Воронова, 1-12,
  • вул. Мінська, 7-49,
  • вул. Млинова, 32а,
  • Мостовий провулок, 1-4,
  • вул. Новикова, 2,
  • Овідіопольська дорога, 3, 4,
  • Овідіопольська дорога, 2- 6,
  • вул. Олександра Вронського, 14,
  • вул. Олексія Косяченко, 2-54,
  • вул. Онезька, 36- 54,
  • вул. Відрадна, 10,
  • вул. Платанова, 1-126,
  • вул. Радісна, 114, 116,
  • вул. Райдужна, 10-57,
  • вул. С. Ріхтера, 8-148/4,
  • вул. Сільська, 7-44,
  • вул. Спартаківська, 6-63,
  • вул. Старицького, 2-27,
  • вул. Степова, 43, 76Б,
  • вул. Строганова, 7-37,
  • вул. Текстильників, 1-14,
  • вул. Тетяни Тесс, 3А, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 19Г, 34А, 43Б, 60А,
  • вул. Тіниста, 9/12,
  • вул. Туристська, 1-19,
  • Туристський провулок, 2- 12,
  • вул. Ударників, 7-35,
  • вул. Урицького, 9-18,
  • вул. Фабрична, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2 

Роботи планують завершити до 18:00

  • вул. Буніна, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8,
  • Військовий узвіз, 1, 3, 6, 8, 14, 18,
  • Воєнний узвіз, 3, 6, 12,
  • Воронцовський провулок, 1-13,
  • вул. Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9,
  • Деволанівський узвіз, 1, 12, 1/17,
  • вул. Канатна, 7-21,
  • Карантинний узвіз, 1,
  • вул. Катерининська, 2-7, К
  • Катерининська площа, 4-8,
  • вул. Ланжеронівська, 2,
  • Ланжеронівський узвіз, 2,
  • вул. Маразліївська, 10- 30, 30/15,
  • Маяковського провулок, 3-10,
  • вул. М. Воронова, 9А,
  • вул. Гоголя, 4-23,
  • Нахімова провулок, 3,
  • Некрасова провулок, 1-10,
  • вул. Польська, 7,
  • Польський узвіз, 1-9,
  • вул. Преображенська, 2-18,
  • вул. Приморська, 14,
  • Приморський бульвар, 1, 2, 10,
  • Сабаніїв Міст, 1, 3, 5/7,
  • Сабанський провулок, 1, 2-4,
  • вул. Софіївська, 34,
  • вул. Юрія Олеши, 1-13 

Орієнтовно після 19:00 електропостачання повернеться у будинки одеситів.

Нагадаємо, після останньої атаки дронами енергосистема Одещини залишається в нормі. Необхідності в обмеженні споживачів електрикою немає.

 

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