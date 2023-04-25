У частини одеситів сьогодні не буде світла

Енергетики працюють на високовольтних лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 25 квітня, в Одесі відбудуться ремонтно-відновлювальні роботи від ДТЕК. Через це на деяких вулицях міста буде відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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ДТЕК проводить сьогодні планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів за наступними адресами:

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вул. 1-а Приміська, 15-37,

вул. 1-а Степова, 1-98,

1-й Бузковий провулок, 1-6,

вул. 2-а Приміська, 1-65,

вул. 2-а Степова, 1-54,

2-й Бузковий провулок, 1-19,

2-й Степний провулок, 1-10, 3-я

вул. Степова, 1- 73,

вул. 4-а Приміська, 1-99,

вул. 4-а Степова, 1-60,

вул. 7-а Степова, 1-49,

Благовидової провулок, 1-13,

вул. Богуна, 6А, 12/2, 21,

Бузковий провулок, 2/2,

Бузковий проїзд, 1- 6,

вул. Василя Стуса, 2А-, 26/4,

вул. Вороного Миколи, 4А, 7а,

вул. Вронського, 1-63,

вул. Гастелло, 1-55,

вул. Гранатна, 1-25,

Гранатний провулок, 2- 8/1,

вул. Дальницька, 53-53/5,

вул. Желябова, 7А-11Б,

Іванівський переїзд, 10, 10/1,

вул. Квіткова, 1-21,

вул. Квітнева, 1-33,

Килимовий провулок, 5, 7, 9,

вул. Клименко, 25, 33В,

вул. Кондренка, 1-79,

вул. Кордонна, 3-92,

Кордонний провулок, 1-35,

вул. Корнюшина, 1-27,

Короткий провулок, 2, 3, 4,

Кострова провулок, 7-37А,

вул. Литовська, 15-57,

Малиновський провулок, 7,

вул. Малиновського, 79-152,

вул. Бабаджаняна, 30-54,

вул. Мельницька, 32-51,

вул. М. Воронова, 1-12,

вул. Мінська, 7-49,

вул. Млинова, 32а,

Мостовий провулок, 1-4,

вул. Новикова, 2,

Овідіопольська дорога, 3, 4,

Овідіопольська дорога, 2- 6,

вул. Олександра Вронського, 14,

вул. Олексія Косяченко, 2-54,

вул. Онезька, 36- 54,

вул. Відрадна, 10,

вул. Платанова, 1-126,

вул. Радісна, 114, 116,

вул. Райдужна, 10-57,

вул. С. Ріхтера, 8-148/4,

вул. Сільська, 7-44,

вул. Спартаківська, 6-63,

вул. Старицького, 2-27,

вул. Степова, 43, 76Б,

вул. Строганова, 7-37,

вул. Текстильників, 1-14,

вул. Тетяни Тесс, 3А, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 19Г, 34А, 43Б, 60А,

вул. Тіниста, 9/12,

вул. Туристська, 1-19,

Туристський провулок, 2- 12,

вул. Ударників, 7-35,

вул. Урицького, 9-18,

вул. Фабрична, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2

Роботи планують завершити до 18:00

вул. Буніна, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8,

Військовий узвіз, 1, 3, 6, 8, 14, 18,

Воєнний узвіз, 3, 6, 12,

Воронцовський провулок, 1-13,

вул. Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9,

Деволанівський узвіз, 1, 12, 1/17,

вул. Канатна, 7-21,

Карантинний узвіз, 1,

вул. Катерининська, 2-7, К

Катерининська площа, 4-8,

вул. Ланжеронівська, 2,

Ланжеронівський узвіз, 2,

вул. Маразліївська, 10- 30, 30/15,

Маяковського провулок, 3-10,

вул. М. Воронова, 9А,

вул. Гоголя, 4-23,

Нахімова провулок, 3,

Некрасова провулок, 1-10,

вул. Польська, 7,

Польський узвіз, 1-9,

вул. Преображенська, 2-18,

вул. Приморська, 14,

Приморський бульвар, 1, 2, 10,

Сабаніїв Міст, 1, 3, 5/7,

Сабанський провулок, 1, 2-4,

вул. Софіївська, 34,

вул. Юрія Олеши, 1-13

Орієнтовно після 19:00 електропостачання повернеться у будинки одеситів.

Нагадаємо, після останньої атаки дронами енергосистема Одещини залишається в нормі. Необхідності в обмеженні споживачів електрикою немає.