У частини одеситів сьогодні не буде світла

Масові ремонтні роботи: де в Одесі не буде світла сьогодні
Сьогодні, 25 квітня, в Одесі відбудуться ремонтно-відновлювальні роботи від ДТЕК. Через це на деяких вулицях міста буде відсутнє електропостачання.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
ДТЕК проводить сьогодні планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів за наступними адресами:
Центральний РЕМ
- вул. 1-а Приміська, 15-37,
- вул. 1-а Степова, 1-98,
- 1-й Бузковий провулок, 1-6,
- вул. 2-а Приміська, 1-65,
- вул. 2-а Степова, 1-54,
- 2-й Бузковий провулок, 1-19,
- 2-й Степний провулок, 1-10, 3-я
- вул. Степова, 1- 73,
- вул. 4-а Приміська, 1-99,
- вул. 4-а Степова, 1-60,
- вул. 7-а Степова, 1-49,
- Благовидової провулок, 1-13,
- вул. Богуна, 6А, 12/2, 21,
- Бузковий провулок, 2/2,
- Бузковий проїзд, 1- 6,
- вул. Василя Стуса, 2А-, 26/4,
- вул. Вороного Миколи, 4А, 7а,
- вул. Вронського, 1-63,
- вул. Гастелло, 1-55,
- вул. Гранатна, 1-25,
- Гранатний провулок, 2- 8/1,
- вул. Дальницька, 53-53/5,
- вул. Желябова, 7А-11Б,
- Іванівський переїзд, 10, 10/1,
- вул. Квіткова, 1-21,
- вул. Квітнева, 1-33,
- Килимовий провулок, 5, 7, 9,
- вул. Клименко, 25, 33В,
- вул. Кондренка, 1-79,
- вул. Кордонна, 3-92,
- Кордонний провулок, 1-35,
- вул. Корнюшина, 1-27,
- Короткий провулок, 2, 3, 4,
- Кострова провулок, 7-37А,
- вул. Литовська, 15-57,
- Малиновський провулок, 7,
- вул. Малиновського, 79-152,
- вул. Бабаджаняна, 30-54,
- вул. Мельницька, 32-51,
- вул. М. Воронова, 1-12,
- вул. Мінська, 7-49,
- вул. Млинова, 32а,
- Мостовий провулок, 1-4,
- вул. Новикова, 2,
- Овідіопольська дорога, 3, 4,
- Овідіопольська дорога, 2- 6,
- вул. Олександра Вронського, 14,
- вул. Олексія Косяченко, 2-54,
- вул. Онезька, 36- 54,
- вул. Відрадна, 10,
- вул. Платанова, 1-126,
- вул. Радісна, 114, 116,
- вул. Райдужна, 10-57,
- вул. С. Ріхтера, 8-148/4,
- вул. Сільська, 7-44,
- вул. Спартаківська, 6-63,
- вул. Старицького, 2-27,
- вул. Степова, 43, 76Б,
- вул. Строганова, 7-37,
- вул. Текстильників, 1-14,
- вул. Тетяни Тесс, 3А, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 19Г, 34А, 43Б, 60А,
- вул. Тіниста, 9/12,
- вул. Туристська, 1-19,
- Туристський провулок, 2- 12,
- вул. Ударників, 7-35,
- вул. Урицького, 9-18,
- вул. Фабрична, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2
Роботи планують завершити до 18:00
- вул. Буніна, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8,
- Військовий узвіз, 1, 3, 6, 8, 14, 18,
- Воєнний узвіз, 3, 6, 12,
- Воронцовський провулок, 1-13,
- вул. Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9,
- Деволанівський узвіз, 1, 12, 1/17,
- вул. Канатна, 7-21,
- Карантинний узвіз, 1,
- вул. Катерининська, 2-7, К
- Катерининська площа, 4-8,
- вул. Ланжеронівська, 2,
- Ланжеронівський узвіз, 2,
- вул. Маразліївська, 10- 30, 30/15,
- Маяковського провулок, 3-10,
- вул. М. Воронова, 9А,
- вул. Гоголя, 4-23,
- Нахімова провулок, 3,
- Некрасова провулок, 1-10,
- вул. Польська, 7,
- Польський узвіз, 1-9,
- вул. Преображенська, 2-18,
- вул. Приморська, 14,
- Приморський бульвар, 1, 2, 10,
- Сабаніїв Міст, 1, 3, 5/7,
- Сабанський провулок, 1, 2-4,
- вул. Софіївська, 34,
- вул. Юрія Олеши, 1-13
Орієнтовно після 19:00 електропостачання повернеться у будинки одеситів.
Нагадаємо, після останньої атаки дронами енергосистема Одещини залишається в нормі. Необхідності в обмеженні споживачів електрикою немає.