У части одесситов сегодня не будет света

Энергетики работают на высоковольтных линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 25 апреля, в Одессе пройдут ремонтно-восстановительные работы от ДТЭК. Поэтому на некоторых улицах города будет отсутствовать электроснабжение.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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ДТЭК проводит сегодня плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов по следующим адресам:

Центральный РЭС

ул. 1-я Пригородная, 15-37,

ул. 1-я Степная, 1-98,

1-й Сиреневый переулок, 1-6,

ул. 2-я Пригородная, 1-65,

ул. 2-я Степная, 1-54,

2-й Сиреневый переулок, 1-19,

2-й Степной переулок, 1-10, 3-я

ул. Степная, 1-73,

ул. 4-я Пригородная, 1-99,

ул. 4-я Степная, 1-60,

ул. 7-я Степная, 1-49,

Благовидный переулок, 1-13,

ул. Богуна, 6А, 12/2, 21,

Сиреневый переулок, 2/2,

Сиреневый проезд, 1-6,

ул. Василия Стуса, 2А-, 26/4,

ул. Вороного Николая, 4А, 7а,

ул. Вронского, 1-63,

ул. Гастелло, 1-55,

ул. Гранатная, 1-25,

Гранатный переулок, 2-8/1,

ул. Дальницкая, 53-53/5,

ул. Желябова, 7А-11Б,

Ивановский переезд, 10, 10/1,

ул. Цветочная, 1-21,

ул. Квитневая, 1-33,

Ковровый переулок, 5, 7, 9,

ул. Клименко, 25, 33В,

ул. Кондренко, 1-79,

ул. Граничная, 3-92,

Граничный переулок, 1-35,

ул. Корнюшина, 1-27,

Короткий переулок, 2, 3, 4,

Костровая переулок, 7-37А,

ул. Литовская, 15-57,

Малиновский переулок, 7,

ул. Малиновского, 79-152,

ул. Бабаджаняна, 30-54,

ул. Мельницкая, 32-51,

ул. М. Воронова, 1-12,

ул. Минская, 7-49,

ул. Мельничная, 32а,

Мостовой переулок, 1-4,

ул. Новикова, 2,

Овидиопольская дорога, 3, 4,

Овидиопольская дорога, 2-6,

ул. Александра Вронского, 14,

ул. Алексея Косяченко, 2-54,

ул. Онежская, 36-54,

ул. Отрадная, 10,

ул. Платанова, 1-126,

ул. Радостная, 114, 116,

ул. Радужно, 10-57,

ул. С. Рихтера, 8-148/4,

ул. Сельская, 7-44,

ул. Спартаковская, 6-63,

ул. Старицкого, 2-27,

ул. Степная, 43, 76Б,

ул. Строганова, 7-37,

ул. Текстильщиков, 1-14,

ул. Татьяны Тесс, 3А, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 19Г, 34А, 43Б, 60А,

ул. Тенистая, 9/12,

ул. Туристская, 1-19,

Туристский переулок, 2-12,

ул. Ударников, 7-35,

ул. Урицкого, 9-18,

ул. Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2

Работы планируют завершить к 18:00.

ул. Бунина, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8,

Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 14, 18,

Военный спуск, 3, 6, 12,

Воронцовский переулок, 1-13,

ул. Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9,

Деволановский спуск, 1, 12, 1/17,

ул. Канатно, 7-21,

Карантинный спуск, 1,

ул. Екатерининская, 2-7, К

Екатерининская площадь, 4-8,

ул. Ланжероновская, 2,

Ланжероновский спуск, 2,

ул. Маразлиевская, 10-30, 30/15,

Маяковского переулок, 3-10,

ул. М. Воронова, 9А,

ул. Гоголя, 4-23,

Нахимова переулок, 3,

Некрасовый переулок, 1-10,

ул. Польская, 7,

Польский спуск, 1-9,

ул. Преображенская, 2-18,

ул. Приморская, 14,

Приморский бульвар, 1, 2, 10,

Сабанеев Мост, 1, 3, 5/7,

Сабанский переулок, 1, 2-4,

ул. Софиевская, 34,

ул. Юрия Олеши, 1-13

Ориентировочно после 19:00 электроснабжение вернется в дома одесситов.

Напомним, после последней атаки дронами энергосистема Одесчины остается в норме. Необходимости в ограничении потребителей электричеством нет.