У части одесситов сегодня не будет света

Массовые ремонтные работы: где в Одессе не будет света сегодня
Сегодня, 25 апреля, в Одессе пройдут ремонтно-восстановительные работы от ДТЭК. Поэтому на некоторых улицах города будет отсутствовать электроснабжение.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
ДТЭК проводит сегодня плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов по следующим адресам:
Центральный РЭС
- ул. 1-я Пригородная, 15-37,
- ул. 1-я Степная, 1-98,
- 1-й Сиреневый переулок, 1-6,
- ул. 2-я Пригородная, 1-65,
- ул. 2-я Степная, 1-54,
- 2-й Сиреневый переулок, 1-19,
- 2-й Степной переулок, 1-10, 3-я
- ул. Степная, 1-73,
- ул. 4-я Пригородная, 1-99,
- ул. 4-я Степная, 1-60,
- ул. 7-я Степная, 1-49,
- Благовидный переулок, 1-13,
- ул. Богуна, 6А, 12/2, 21,
- Сиреневый переулок, 2/2,
- Сиреневый проезд, 1-6,
- ул. Василия Стуса, 2А-, 26/4,
- ул. Вороного Николая, 4А, 7а,
- ул. Вронского, 1-63,
- ул. Гастелло, 1-55,
- ул. Гранатная, 1-25,
- Гранатный переулок, 2-8/1,
- ул. Дальницкая, 53-53/5,
- ул. Желябова, 7А-11Б,
- Ивановский переезд, 10, 10/1,
- ул. Цветочная, 1-21,
- ул. Квитневая, 1-33,
- Ковровый переулок, 5, 7, 9,
- ул. Клименко, 25, 33В,
- ул. Кондренко, 1-79,
- ул. Граничная, 3-92,
- Граничный переулок, 1-35,
- ул. Корнюшина, 1-27,
- Короткий переулок, 2, 3, 4,
- Костровая переулок, 7-37А,
- ул. Литовская, 15-57,
- Малиновский переулок, 7,
- ул. Малиновского, 79-152,
- ул. Бабаджаняна, 30-54,
- ул. Мельницкая, 32-51,
- ул. М. Воронова, 1-12,
- ул. Минская, 7-49,
- ул. Мельничная, 32а,
- Мостовой переулок, 1-4,
- ул. Новикова, 2,
- Овидиопольская дорога, 3, 4,
- Овидиопольская дорога, 2-6,
- ул. Александра Вронского, 14,
- ул. Алексея Косяченко, 2-54,
- ул. Онежская, 36-54,
- ул. Отрадная, 10,
- ул. Платанова, 1-126,
- ул. Радостная, 114, 116,
- ул. Радужно, 10-57,
- ул. С. Рихтера, 8-148/4,
- ул. Сельская, 7-44,
- ул. Спартаковская, 6-63,
- ул. Старицкого, 2-27,
- ул. Степная, 43, 76Б,
- ул. Строганова, 7-37,
- ул. Текстильщиков, 1-14,
- ул. Татьяны Тесс, 3А, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 19Г, 34А, 43Б, 60А,
- ул. Тенистая, 9/12,
- ул. Туристская, 1-19,
- Туристский переулок, 2-12,
- ул. Ударников, 7-35,
- ул. Урицкого, 9-18,
- ул. Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2
Работы планируют завершить к 18:00.
- ул. Бунина, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8,
- Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 14, 18,
- Военный спуск, 3, 6, 12,
- Воронцовский переулок, 1-13,
- ул. Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9,
- Деволановский спуск, 1, 12, 1/17,
- ул. Канатно, 7-21,
- Карантинный спуск, 1,
- ул. Екатерининская, 2-7, К
- Екатерининская площадь, 4-8,
- ул. Ланжероновская, 2,
- Ланжероновский спуск, 2,
- ул. Маразлиевская, 10-30, 30/15,
- Маяковского переулок, 3-10,
- ул. М. Воронова, 9А,
- ул. Гоголя, 4-23,
- Нахимова переулок, 3,
- Некрасовый переулок, 1-10,
- ул. Польская, 7,
- Польский спуск, 1-9,
- ул. Преображенская, 2-18,
- ул. Приморская, 14,
- Приморский бульвар, 1, 2, 10,
- Сабанеев Мост, 1, 3, 5/7,
- Сабанский переулок, 1, 2-4,
- ул. Софиевская, 34,
- ул. Юрия Олеши, 1-13
Ориентировочно после 19:00 электроснабжение вернется в дома одесситов.
Напомним, после последней атаки дронами энергосистема Одесчины остается в норме. Необходимости в ограничении потребителей электричеством нет.