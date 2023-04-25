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Массовые ремонтные работы: где в Одессе не будет света сегодня

25 апреля 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
У части одесситов сегодня не будет света
Энергетики работают на высоковольтных линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 25 апреля, в Одессе пройдут ремонтно-восстановительные работы от ДТЭК. Поэтому на некоторых улицах города будет отсутствовать электроснабжение.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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ДТЭК проводит сегодня плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов по следующим адресам:

Центральный РЭС

  • ул. 1-я Пригородная, 15-37,
  • ул. 1-я Степная, 1-98,
  • 1-й Сиреневый переулок, 1-6,
  • ул. 2-я Пригородная, 1-65,
  • ул. 2-я Степная, 1-54,
  • 2-й Сиреневый переулок, 1-19,
  • 2-й Степной переулок, 1-10, 3-я
  • ул. Степная, 1-73,
  • ул. 4-я Пригородная, 1-99,
  • ул. 4-я Степная, 1-60,
  • ул. 7-я Степная, 1-49,
  • Благовидный переулок, 1-13,
  • ул. Богуна, 6А, 12/2, 21,
  • Сиреневый переулок, 2/2,
  • Сиреневый проезд, 1-6,
  • ул. Василия Стуса, 2А-, 26/4,
  • ул. Вороного Николая, 4А, 7а,
  • ул. Вронского, 1-63,
  • ул. Гастелло, 1-55,
  • ул. Гранатная, 1-25,
  • Гранатный переулок, 2-8/1,
  • ул. Дальницкая, 53-53/5,
  • ул. Желябова, 7А-11Б,
  • Ивановский переезд, 10, 10/1,
  • ул. Цветочная, 1-21,
  • ул. Квитневая, 1-33,
  • Ковровый переулок, 5, 7, 9,
  • ул. Клименко, 25, 33В,
  • ул. Кондренко, 1-79,
  • ул. Граничная, 3-92,
  • Граничный переулок, 1-35,
  • ул. Корнюшина, 1-27,
  • Короткий переулок, 2, 3, 4,
  • Костровая переулок, 7-37А,
  • ул. Литовская, 15-57,
  • Малиновский переулок, 7,
  • ул. Малиновского, 79-152,
  • ул. Бабаджаняна, 30-54,
  • ул. Мельницкая, 32-51,
  • ул. М. Воронова, 1-12,
  • ул. Минская, 7-49,
  • ул. Мельничная, 32а,
  • Мостовой переулок, 1-4,
  • ул. Новикова, 2,
  • Овидиопольская дорога, 3, 4,
  • Овидиопольская дорога, 2-6,
  • ул. Александра Вронского, 14,
  • ул. Алексея Косяченко, 2-54,
  • ул. Онежская, 36-54,
  • ул. Отрадная, 10,
  • ул. Платанова, 1-126,
  • ул. Радостная, 114, 116,
  • ул. Радужно, 10-57,
  • ул. С. Рихтера, 8-148/4,
  • ул. Сельская, 7-44,
  • ул. Спартаковская, 6-63,
  • ул. Старицкого, 2-27,
  • ул. Степная, 43, 76Б,
  • ул. Строганова, 7-37,
  • ул. Текстильщиков, 1-14,
  • ул. Татьяны Тесс, 3А, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 19Г, 34А, 43Б, 60А,
  • ул. Тенистая, 9/12,
  • ул. Туристская, 1-19,
  • Туристский переулок, 2-12,
  • ул. Ударников, 7-35,
  • ул. Урицкого, 9-18,
  • ул. Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2

Работы планируют завершить к 18:00.

  • ул. Бунина, 2, 2/16, 2/3, 5, 7, 8,
  • Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 14, 18,
  • Военный спуск, 3, 6, 12,
  • Воронцовский переулок, 1-13,
  • ул. Гоголя, 4, 5/27, 6, 6/14, 9/28, 19/9,
  • Деволановский спуск, 1, 12, 1/17,
  • ул. Канатно, 7-21,
  • Карантинный спуск, 1,
  • ул. Екатерининская, 2-7, К
  • Екатерининская площадь, 4-8,
  • ул. Ланжероновская, 2,
  • Ланжероновский спуск, 2,
  • ул. Маразлиевская, 10-30, 30/15,
  • Маяковского переулок, 3-10,
  • ул. М. Воронова, 9А,
  • ул. Гоголя, 4-23,
  • Нахимова переулок, 3,
  • Некрасовый переулок, 1-10,
  • ул. Польская, 7,
  • Польский спуск, 1-9,
  • ул. Преображенская, 2-18,
  • ул. Приморская, 14,
  • Приморский бульвар, 1, 2, 10,
  • Сабанеев Мост, 1, 3, 5/7,
  • Сабанский переулок, 1, 2-4,
  • ул. Софиевская, 34,
  • ул. Юрия Олеши, 1-13

Ориентировочно после 19:00 электроснабжение вернется в дома одесситов.

Напомним, после последней атаки дронами энергосистема Одесчины остается в норме. Необходимости в ограничении потребителей электричеством нет.

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