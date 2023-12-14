Масові відключення — одесити до вечора залишилися без світла

Відсутність світла у будинку. Фото: УНІАН

Сьогодні, 14 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

вул. Педагогічна, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19,

пров. Педагогічний, 3а,

пров. Гвоздичний, 4,

Транспортна, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г, 7ж, 8

Південний РЕМ:

вул. Палубна — усі будинки,

вул. Ахматової — усі будинки,

вул. Костанді — усі будинки,

вул. Ялинкова — усі будинки,

пров. 2-й Український — усі будинки,

пров. 3-й Український — усі будинки,

пров. Новоукраїнський — усі будинки,

вул. Авдєєва-Чорноморського — усі будинки,

вул. Геллера Юхима — усі будинки,

вул. Недєліна — усі будинки,

вул. Толбухіна — усі будинки,

вул. Чубаївська — усі будинки,

вул. Кришталева — усі будинки,

вул. Фонтанська дорога — усі будинки,

пров. Літній — усі будинки,

Північний РЕМ:

вул. Хуторська, 15-43, 45А-71,

вул. Ак. Панкратової, 1-31А,

вул. Кругова, 10Б-58,

вул. Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,

вул. Степова,1-31,

4-й пров. Деревообробний, 1-117,

пров. 5-й Деревообробний, 3А-141, 2А-80, 143, 147,

вул. Хімічна, 200-216

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, в Одесі та області оголошено штормове попередження, очікуються пориви південного вітру до 20 м/с. Крім того, можливий мокрий сніг з дощем, через що енергетики регіону переведені у посилений режим роботи.

Також ми писали, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.