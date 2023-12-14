Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Массовые отключения — одесситы до вечера остались без света arrow

Массовые отключения — одесситы до вечера остались без света

14 декабря 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Массовые отключения — одесситы до вечера остались без света
Отсутствие света в доме. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 14 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света

Центральный РЭС:

  • ул. Педагогическая, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19,
  • пер. Педагогический, 3а,
  • пер. Гвоздичный, 4,
  • Транспортная, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г, 7ж, 8

Южный РЭС:

  • ул. Палубная — все дома,
  • ул. Ахматовой — все дома,
  • ул. Костанди — все дома,
  • ул. Елочная — все дома,
  • пер. 2-й Украинский — все дома,
  • пер. 3-й Украинский — все дома,
  • пер. Новоукраинский — все дома,
  • ул. Авдеева-Черноморского — все дома,
  • ул. Геллера Ефима — все дома,
  • ул. Неделина — все дома,
  • ул. Толбухина — все дома,
  • ул. Чубаевская — все дома,
  • ул. Хрустальная — все дома,
  • ул. Фонтанская дорога — все дома,
  • пер. Летний — все дома,

Северный РЭС:

  • ул. Хуторская, 15-43, 45А-71,
  • ул. Ак. Панкратовой, 1-31А,
  • ул. Круговая, 10Б-58,
  • ул. Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • ул. Степная,1-31,
  • 4-й пер. Деревообрабатывающий, 1-117,
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 3А-141, 2А-80, 143, 147,
  • ул. Химическая, 200-216

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с. Кроме того, возможен мокрый снег с дождем, из-за чего энергетики региона переведены в усиленный режим работы.

Также мы писали, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, что вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме