Массовые отключения — одесситы до вечера остались без света

Отсутствие света в доме. Фото: УНИАН

Сегодня, 14 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

ул. Педагогическая, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19,

пер. Педагогический, 3а,

пер. Гвоздичный, 4,

Транспортная, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г, 7ж, 8

Южный РЭС:

ул. Палубная — все дома,

ул. Ахматовой — все дома,

ул. Костанди — все дома,

ул. Елочная — все дома,

пер. 2-й Украинский — все дома,

пер. 3-й Украинский — все дома,

пер. Новоукраинский — все дома,

ул. Авдеева-Черноморского — все дома,

ул. Геллера Ефима — все дома,

ул. Неделина — все дома,

ул. Толбухина — все дома,

ул. Чубаевская — все дома,

ул. Хрустальная — все дома,

ул. Фонтанская дорога — все дома,

пер. Летний — все дома,

Северный РЭС:

ул. Хуторская, 15-43, 45А-71,

ул. Ак. Панкратовой, 1-31А,

ул. Круговая, 10Б-58,

ул. Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,

ул. Степная,1-31,

4-й пер. Деревообрабатывающий, 1-117,

пер. 5-й Деревообрабатывающий, 3А-141, 2А-80, 143, 147,

ул. Химическая, 200-216

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с. Кроме того, возможен мокрый снег с дождем, из-за чего энергетики региона переведены в усиленный режим работы.

Также мы писали, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, что вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.