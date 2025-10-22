Відключення водопостачання в Одесі та області 22 жовтня: ремонт водомережі

Масові відключення води в Одесі — адреси
Сьогодні, 22 жовтня, в Одесі низка вулиць залишилися без водопостачання. Аналогічна ситуація спостерігається й в Одеській області. Комунальні служби проводять ремонтні роботи на кількох ділянках водопровідної мережі. Воду обіцяють відновити до вечора.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Лиманна,
- пров. Локомотивний,
- пров. 1-й Соляний.
Відключення до 15:00.
- вул. Артура Савельєва,
- вул. Добровольців,
- вул. Академічна.
Відключення до 17:00.
- вул. Левітана,
- просп. Небесної Сотні.
Відключення до 18:00.
- вул. Розкидайлівська,
- вул. Балківська.
Відключення до 19:00.
- вул. Велика Долина (Орлан).
Відключення до 21:00 завтряшнього дня.
Де немає води в Одеській області
- с. Протопопівка,
- с. Іллінка.
Відключення до 17:00.
- с. Розселенець,
- с. Петрдолинське,
- с. Йосипівка
Відключення до 23 жовтня 21:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
