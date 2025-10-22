Видео
Массовые отключения воды в Одессе — адреса

Дата публикации 22 октября 2025 12:56
обновлено: 14:00
Отключение водоснабжения в Одессе и области 22 октября: ремонт водосети
Бутылки с водой возле бювета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 22 октября, в Одессе ряд улиц остались без водоснабжения. Аналогичная ситуация наблюдается и в Одесской области. Коммунальные службы проводят ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Воду обещают восстановить к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Лиманная,
  • переулок Локомотивный,
  • переулок 1-й Соляной.

Отключение до 15:00.

  • ул. Артура Савельева,
  • ул. Добровольцев,
  • ул. Академическая.

Отключение до 17:00.

  • ул. Левитана,
  • просп. Небесной Сотни.

Отключение до 18:00.

  • ул. Раскидайловская,
  • ул. Балковская.

Отключение до 19:00.

  • ул. Большая Долина (Орлан).

Отключение до 21:00 вчерашнего дня.

Где нет воды в Одесской области

  • с. Протопоповка,
  • с. Ильинка.

Отключение до 17:00.

  • с. Розселенец,
  • с. Петрдолинское,
  • с. Йосиповка

Отключение до 23 октября 21:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будут платить жители Одессы за проезд в следующем месяце. Также мы писали, что глава энергетического комитета ВР сказал о том, что защитить энергообъекты укрытиями от атак невозможно.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
