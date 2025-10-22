Отключение водоснабжения в Одессе и области 22 октября: ремонт водосети

Бутылки с водой возле бювета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 22 октября, в Одессе ряд улиц остались без водоснабжения. Аналогичная ситуация наблюдается и в Одесской области. Коммунальные службы проводят ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Воду обещают восстановить к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Лиманная,

переулок Локомотивный,

переулок 1-й Соляной.

Отключение до 15:00.

ул. Артура Савельева,

ул. Добровольцев,

ул. Академическая.

Отключение до 17:00.

ул. Левитана,

просп. Небесной Сотни.

Отключение до 18:00.

ул. Раскидайловская,

ул. Балковская.

Отключение до 19:00.

ул. Большая Долина (Орлан).

Отключение до 21:00 вчерашнего дня.

Где нет воды в Одесской области

с. Протопоповка,

с. Ильинка.

Отключение до 17:00.

с. Розселенец,

с. Петрдолинское,

с. Йосиповка

Отключение до 23 октября 21:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

