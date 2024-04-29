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Масовий ремонт доріг в Одесі — нові тендери на Prozorrо

29 квітня 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Масовий ремонт доріг в Одесі — нові тендери на Prozorrо
Ремонт дороги працівниками. Ілюстративне фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі не перестають оголошувати тендери на ремонт дорожніх покриттів попри обурення суспільства. Так, у місті плануються роботи на 19 ділянках дороги, на які хочуть виділити понад 28 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Одразу три закупівлі оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Відомо, що згідно документацій, площа покриттів, що підлягає поточному ремонту, це ділянки площами  5 950 м², 6 900 м² та 7 500 м².  Всього відремонтують декілька ділянок на 19 вулицях. Загальна сума робіт  — 28 521 328,79. 

Усі роботи мають буди виконані до кінця поточного року. Кінцевий строк подання пропозицій по усіх трьох закупівлях призначений на 7 травня, а наступного для планується провести аукціони у форматі відкритих торгів з особливостями. 

Де планують ремонт

  • Дальницьке шосе;
  • Дальницька;
  • Генерала Петрова;
  • пров. Середньофонтанський;
  • Пироговська.
В Одесі планують відремонтувати дороги, сума - понад 10 мільйонів
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот
  • Ланжеронівська;
  • Мала Арнаутська;
  • Велика Арнаутська;
  • Сабанєєв міст (проїзд до Військового узвозу);
  • Базарна;
  • Троїцька;
  • Європейська (Катерининська);
  • Владислава Бувалкіна.
В Одесі планують відремонтувати дороги, сума - понад 9 мільйонів
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот
  • Тираспольське шосе;
  • Мельницька;
  • Іцхака Рабіна;
  • Єфімова;
  • Семінарська;
  • Паустовського.
В Одесі планують відремонтувати дороги, сума - понад 8 мільйонів
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, що одразу дві закупівлі оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Всього відремонтують декілька ділянок на 12 вулицях. Сума — 15 339 882 грн. 

Також ми писали, що на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.

Одеса
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дороги
Одеська область
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