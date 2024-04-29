Масовий ремонт доріг в Одесі — нові тендери на Prozorrо

Ремонт дороги працівниками. Ілюстративне фото: freepik

В Одесі не перестають оголошувати тендери на ремонт дорожніх покриттів попри обурення суспільства. Так, у місті плануються роботи на 19 ділянках дороги, на які хочуть виділити понад 28 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Одразу три закупівлі оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Відомо, що згідно документацій, площа покриттів, що підлягає поточному ремонту, це ділянки площами 5 950 м², 6 900 м² та 7 500 м². Всього відремонтують декілька ділянок на 19 вулицях. Загальна сума робіт — 28 521 328,79.

Усі роботи мають буди виконані до кінця поточного року. Кінцевий строк подання пропозицій по усіх трьох закупівлях призначений на 7 травня, а наступного для планується провести аукціони у форматі відкритих торгів з особливостями.

Де планують ремонт

Дальницьке шосе;

Дальницька;

Генерала Петрова;

пров. Середньофонтанський;

Пироговська.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Ланжеронівська;

Мала Арнаутська;

Велика Арнаутська;

Сабанєєв міст (проїзд до Військового узвозу);

Базарна;

Троїцька;

Європейська (Катерининська);

Владислава Бувалкіна.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Тираспольське шосе;

Мельницька;

Іцхака Рабіна;

Єфімова;

Семінарська;

Паустовського.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;

облаштують узбіччя;

проведуть заходи для організації дорожнього руху тощо.

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, що одразу дві закупівлі оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради. Всього відремонтують декілька ділянок на 12 вулицях. Сума — 15 339 882 грн.

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