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Массовый ремонт дорог в Одессе — новые тендеры на Prozorro

29 апреля 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Массовый ремонт дорог в Одессе — новые тендеры на Prozorro
Ремонт дороги работниками. Иллюстративное фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе не перестают объявлять тендеры на ремонт дорожных покрытий, несмотря на возмущение общества. Да, в городе планируются работы на 19 участках дороги, на которые хотят выделить более 28 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Сразу три закупки объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Известно, что согласно документациям площадь покрытий, подлежащая текущему ремонту, это участки площадью 5 950 м², 6 900 м² и 7 500 м². Всего отремонтируют несколько участков на 19 улицах. Общая сумма работ — 28 521 328,79.

Все работы должны быть выполнены до конца текущего года. Конечный срок подачи предложений по всем трем закупкам назначен на 7 мая, а в следующем планируется провести аукционы в формате открытых торгов с особенностями.

Где планируют ремонт

  • Дальническое шоссе;
  • Дальницкая;
  • Генерала Петрова;
  • пров. Среднефонтанский;
  • Пироговская.
В Одессе планируют отремонтировать дороги, сумма – более 10 миллионов
Объявление об аукционе. Фото: скриншот
  • Ланжероновская;
  • Малая Арнаутская;
  • Большая Арнаутская;
  • Сабанеев мост (проезд к Военному спуску);
  • Базарно;
  • Троицкая;
  • Европейская (Екатерининская);
  • Владислава Бувалкина.
В Одессе планируют отремонтировать дороги, сумма – более 9 миллионов
Объявление об аукционе. Фото: скриншот
  • Тираспольское шоссе;
  • Мельницкая;
  • Ицхака Рябина;
  • Ефимова;
  • Семинарская;
  • Паустовского.
В Одессе планируют отремонтировать дороги, сумма – более 8 миллионов
Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

  • устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
  • обустроят обочину;
  • проведут мероприятия по организации дорожного движения и т.д.

Другие тендеры на ремонт дорог

Напомним, что сразу две закупки объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Всего отремонтируют несколько участков на 12-ти улицах. Сумма — 15 339 882 грн.

Также мы писали, что в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.

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