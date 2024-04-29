Массовый ремонт дорог в Одессе — новые тендеры на Prozorro
В Одессе не перестают объявлять тендеры на ремонт дорожных покрытий, несмотря на возмущение общества. Да, в городе планируются работы на 19 участках дороги, на которые хотят выделить более 28 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Сразу три закупки объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Известно, что согласно документациям площадь покрытий, подлежащая текущему ремонту, это участки площадью 5 950 м², 6 900 м² и 7 500 м². Всего отремонтируют несколько участков на 19 улицах. Общая сумма работ — 28 521 328,79.
Все работы должны быть выполнены до конца текущего года. Конечный срок подачи предложений по всем трем закупкам назначен на 7 мая, а в следующем планируется провести аукционы в формате открытых торгов с особенностями.
Где планируют ремонт
- Дальническое шоссе;
- Дальницкая;
- Генерала Петрова;
- пров. Среднефонтанский;
- Пироговская.
- Ланжероновская;
- Малая Арнаутская;
- Большая Арнаутская;
- Сабанеев мост (проезд к Военному спуску);
- Базарно;
- Троицкая;
- Европейская (Екатерининская);
- Владислава Бувалкина.
- Тираспольское шоссе;
- Мельницкая;
- Ицхака Рябина;
- Ефимова;
- Семинарская;
- Паустовского.
Что планируют сделать
Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:
- устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
- обустроят обочину;
- проведут мероприятия по организации дорожного движения и т.д.
Другие тендеры на ремонт дорог
Напомним, что сразу две закупки объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Всего отремонтируют несколько участков на 12-ти улицах. Сумма — 15 339 882 грн.
Также мы писали, что в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!