Массовый ремонт дорог в Одессе — новые тендеры на Prozorro

Ремонт дороги работниками. Иллюстративное фото: freepik

В Одессе не перестают объявлять тендеры на ремонт дорожных покрытий, несмотря на возмущение общества. Да, в городе планируются работы на 19 участках дороги, на которые хотят выделить более 28 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Сразу три закупки объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Известно, что согласно документациям площадь покрытий, подлежащая текущему ремонту, это участки площадью 5 950 м², 6 900 м² и 7 500 м². Всего отремонтируют несколько участков на 19 улицах. Общая сумма работ — 28 521 328,79.

Все работы должны быть выполнены до конца текущего года. Конечный срок подачи предложений по всем трем закупкам назначен на 7 мая, а в следующем планируется провести аукционы в формате открытых торгов с особенностями.

Где планируют ремонт

Дальническое шоссе;

Дальницкая;

Генерала Петрова;

пров. Среднефонтанский;

Пироговская.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Ланжероновская;

Малая Арнаутская;

Большая Арнаутская;

Сабанеев мост (проезд к Военному спуску);

Базарно;

Троицкая;

Европейская (Екатерининская);

Владислава Бувалкина.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Тираспольское шоссе;

Мельницкая;

Ицхака Рябина;

Ефимова;

Семинарская;

Паустовского.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;

обустроят обочину;

проведут мероприятия по организации дорожного движения и т.д.

Другие тендеры на ремонт дорог

Напомним, что сразу две закупки объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета. Всего отремонтируют несколько участков на 12-ти улицах. Сумма — 15 339 882 грн.

Также мы писали, что в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.