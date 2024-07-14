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Масштабна пожежа в Одесі — біля цементного заводу горить суха трава

14 липня 2024 15:03
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі масштабна пожежа: що горить
В Одесі масштабна пожежа. Фото: соцмережі
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На території Одеси сьогодні, 14 липня, сталося загоряння сміття та сухої трави. Наразі на місці події працюють рятувальні служби, на допомогу відправлені додаткові одиниці техніки.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області

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Відомо, що пожежа сталася біля цементного заводу. На території площею 1,5 гектара сталося загоряння сміття та сухої трави. На місці події вже працюють три одиниці техніки та 13 рятувальників. Для забезпечення ефективного гасіння пожежі на допомогу вже слідують ще два пожежні автомобілі. Причини загорання наразі встановлюються, а рятувальники докладають усіх зусиль для локалізації та ліквідації пожежі. Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і дотримуватись заходів безпеки.

Масштабна пожежа в Одесі — біля цементного заводу горить суха трава - фото 1
Дим від пожежі. Фото: Новини.LIVE

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, понад сім годин боролися з вогнем рятувальники в національному парку на Одещині. Пожежа сталася через займання сухої рослинності поблизу очисних споруд Теплодарводоканала, яка пізніше перекинулась на суміжну територію Нижньодністровського НПП. 

Також ми повідомляли, за добу в Одеській області сталися три великі пожежі: в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та в місті Одеса у Пересипському районах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути жертв і значних руйнувань. Причини займання в кожному з випадків наразі встановлюються.

Додамо, в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.

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