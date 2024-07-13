Пожежа в нацпарку в Одеській області

Вигоріла трава на Одещині. Фото: ДСНС

Понад сім годин боролися з вогнем рятувальники в національному парку на Одещині. Пожежа сталася через займання сухої рослинності поблизу очисних споруд Теплодарводоканала, яка пізніше перекинулась на суміжну територію Нижньодністровського НПП.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Пожежа на Одещині

Екологи повідомили, що вогонь швидко поширився через помірний північно-східний вітер, перекинувшись на територію парку в районі екосистеми "Шепіт заплав". пожежу вдалося локалізувати тільки пізньої ночі. За інформацією адміністрації Нижньодністровського парку, площа вигорілої ділянки складає близько 400 гектарів. Понад 20 дерев та кущів згоріли повністю, ще 400 пошкоджено частково. Оскільки вигорів рослинний покрив, то дрібні ссавці будуть змушені піти з території, бо нема їжі.

Які збитки

За попередніми даними, шкода, нанесена природним комплексам та об’єктам парку, становить понад 7 мільйонів гривень. Обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Інші пожежі на Одещині

Нагадаємо, за добу в Одеській області сталися три великі пожежі: в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та в місті Одеса у Пересипському районах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути жертв і значних руйнувань. Причини займання в кожному з випадків наразі встановлюються.

Також ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару в Одеській області загорілося поле пшениці. Ворог поцілив туди ракетою, ймовірно, типу "Іскандер-М".

Додамо, в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.