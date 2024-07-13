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В Одесской области выгорело 400 гектаров нацпарка — птицы остались без дома и корма

13 июля 2024 16:36
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пожар в нацпарке в Одесской области
Выгорела трава в Одесской области. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Более семи часов боролись с огнем спасатели в национальном парке Одесской области. Пожар произошел из-за возгорания сухой растительности вблизи очистных сооружений Теплодарводоканала, позже перекинувшейся на сопредельную территорию Нижнеднестровского НПП.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Пожар в Одесской области

Экологи сообщили, что огонь быстро распространился из-за умеренного северо-восточного ветра, перекинувшись на территорию парка в районе экосистемы "Шепот пойм". Пожар удалось локализовать только поздней ночью. По информации администрации Нижнеднестровского парка, площадь выгоревшего участка составляет около 400 гектаров. Более 20 деревьев и кустов сгорели полностью, еще 400 повреждены частично. Поскольку выгорел растительный покров, то мелкие млекопитающие будут вынуждены уйти с территории, потому что нет пищи.

Какие убытки

По предварительным данным, ущерб, причиненный природным комплексам и объектам парка, составляет более 7 миллионов гривен. Обстоятельства пожара устанавливаются правоохранительными органами.

Другие пожары в Одесской области

Напомним, за сутки в Одесской области произошло три больших пожара: в Белгород-Днестровском, Измаильском и в городе Одесса в Пересыпском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и значительных разрушений. Причины возгорания в каждом из случаев устанавливаются.

Также мы сообщали, что в результате ракетного удара в Одесской области загорелось поле пшеницы. Враг попал туда ракетой, вероятно, типа "Искандер-М".

Добавим, в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.

Одесса пожар Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы спасатели

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