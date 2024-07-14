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Масштабный пожар в Одессе — возле цементного завода горит сухая трава

14 июля 2024 15:03
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе масштабный пожар: горящий
В Одессе масштабный пожар. Фото: соцсети
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На территории Одессы сегодня, 14 июля, произошло возгорание мусора и сухой травы. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы, на помощь отправлены дополнительные единицы техники.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Известно, что пожар произошел около цементного завода. На территории площадью 1,5 гектара произошло возгорание мусора и сухой травы. На месте происшествия уже работают три единицы техники и 13 спасателей. Для обеспечения эффективного тушения пожара на помощь уже следуют еще два пожарных автомобиля. Причины возгорания устанавливаются, а спасатели прилагают все усилия для локализации и ликвидации пожара. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Масштабный пожар в Одессе возле цементного завода горит сухая трава - фото 1
Дым от пожара. Фото: Новини.LIVE

Другие пожары в Одесской области

Напомним, более семи часов боролись с огнем спасатели в национальном парке Одесской области. Пожар произошел из-за возгорания сухой растительности вблизи очистных сооружений Теплодарводоканала, позже перекинувшейся на сопредельную территорию Нижнеднестровского НПП.

Также мы сообщали, что за сутки в Одесской области произошли три больших пожара: в Белгород-Днестровском, Измаильском и в городе Одесса в Пересыпском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и значительных разрушений. Причины возгорания в каждом из случаев устанавливаются.

Добавим, в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных ячеек.

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