Масштабне відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться

Масштабне відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 09:51
Відключення світла в Одесі - які адреси та що відбувається
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 28 серпня, в Одесі комунальники будуть проводити ремонтні роботи на мережах, тому тисячі домівок будуть знеструмлені. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • 4-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги, 5-24;
  • 5-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги, 9-40;
  • 6-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги, 23-39А,
  • Левитана, 43-63, 91, 93, 123-А;
  • Рабіна Іцхака, 1,3, 5,7/1. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Академічна, 5а,
  • Афанасьєва Геннадія, 2-34,
  • Болгарська, 35-70,
  • Болтенка Михайла, 17/КОРП.19-70,
  • Вадатурського Олексія, 79-131,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Запорізька, 20-32а,
  • Зоопаркова, 1-21,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,
  • Столярського, 4-Г,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • дорога Фонтанська, 6, 17, 19,
  • пров. Високий, 1, 1/гараж, 2,4,6,7, 11, 12/14,
  • пров. Гранатний, 2-8/кора.1,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 17:00-20:00.

Північний РЕМ:

  • Архітектора Нештурхи, 35-55,
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 1-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецька, 1/1-25,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Капітана  Кузнецова, 3-14,
  • Луценка Івана, 1,1а;
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Південна, 8,
  • Похила, 1-59в, 174;
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11,11А,12,20; лінія 2-а Суворовська, 12,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Наявний, 3-7,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 2-й Наявний, 1-12а,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
  • пров. 3-й Наявний, 1-9,
  • пров. 4-й Наявний, 2-7б,
  • пров. 5-й Наявний, 1-5а,
  • пров. 6-й Наявний, 2-9а,
  • пров. 7-й Наявний, 10а, 10б, 10в;
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз Латвійський, 1-27. 

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у вересні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на утримання будинку у нашому місті.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
