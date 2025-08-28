Відключення світла в Одесі - які адреси та що відбувається

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 28 серпня, в Одесі комунальники будуть проводити ремонтні роботи на мережах, тому тисячі домівок будуть знеструмлені. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

4-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги, 5-24;

5-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги, 9-40;

6-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги, 23-39А,

Левитана, 43-63, 91, 93, 123-А;

Рабіна Іцхака, 1,3, 5,7/1.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Академічна, 5а,

Афанасьєва Геннадія, 2-34,

Болгарська, 35-70,

Болтенка Михайла, 17/КОРП.19-70,

Вадатурського Олексія, 79-131,

Гранатна, 1-16б,

Запорізька, 20-32а,

Зоопаркова, 1-21,

Михайленко Ганни, 18-51,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Столярського, 4-Г,

Фунтового Івана, 42-54,

дорога Фонтанська, 6, 17, 19,

пров. Високий, 1, 1/гараж, 2,4,6,7, 11, 12/14,

пров. Гранатний, 2-8/кора.1,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 17:00-20:00.

Північний РЕМ:

Архітектора Нештурхи, 35-55,

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Донецька, 1/1-25,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця Олександра, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Луценка Івана, 1,1а;

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Південна, 8,

Похила, 1-59в, 174;

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5;

Штильова, 2-118,/а_с,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

вул. Українки Лесі, 10, 11,11А,12,20; лінія 2-а Суворовська, 12,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Наявний, 3-7,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 2-й Наявний, 1-12а,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

пров. 3-й Наявний, 1-9,

пров. 4-й Наявний, 2-7б,

пров. 5-й Наявний, 1-5а,

пров. 6-й Наявний, 2-9а,

пров. 7-й Наявний, 10а, 10б, 10в;

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз Латвійський, 1-27.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

