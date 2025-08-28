Відключення світла в Одесі - які адреси та що відбувається

Масштабне відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться
Сьогодні, 28 серпня, в Одесі комунальники будуть проводити ремонтні роботи на мережах, тому тисячі домівок будуть знеструмлені. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
У кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- 4-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги, 5-24;
- 5-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги, 9-40;
- 6-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги, 23-39А,
- Левитана, 43-63, 91, 93, 123-А;
- Рабіна Іцхака, 1,3, 5,7/1.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Академічна, 5а,
- Афанасьєва Геннадія, 2-34,
- Болгарська, 35-70,
- Болтенка Михайла, 17/КОРП.19-70,
- Вадатурського Олексія, 79-131,
- Гранатна, 1-16б,
- Запорізька, 20-32а,
- Зоопаркова, 1-21,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Столярського, 4-Г,
- Фунтового Івана, 42-54,
- дорога Фонтанська, 6, 17, 19,
- пров. Високий, 1, 1/гараж, 2,4,6,7, 11, 12/14,
- пров. Гранатний, 2-8/кора.1,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 17:00-20:00.
Північний РЕМ:
- Архітектора Нештурхи, 35-55,
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 1-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецька, 1/1-25,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Луценка Івана, 1,1а;
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Південна, 8,
- Похила, 1-59в, 174;
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- вул. Українки Лесі, 10, 11,11А,12,20; лінія 2-а Суворовська, 12,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Наявний, 3-7,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 2-й Наявний, 1-12а,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- пров. 3-й Наявний, 1-9,
- пров. 4-й Наявний, 2-7б,
- пров. 5-й Наявний, 1-5а,
- пров. 6-й Наявний, 2-9а,
- пров. 7-й Наявний, 10а, 10б, 10в;
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз Латвійський, 1-27.
Роботи до 18:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
