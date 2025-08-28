Видео
Україна
Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса коснется

Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса коснется

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 09:51
Отключение света в Одессе - какие адреса и что происходит
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 28 августа, в Одессе коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи домов будут обесточены. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 5-24;
  • 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9-40;
  • 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 23-39А,
  • Левитана, 43-63, 91, 93, 123-А;
  • Рабина Ицхака, 1,3, 5,7/1.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Академическая, 5а,
  • Афанасьева Геннадия, 2-34,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенко Михаила, 17/КОРП.19-70,
  • Вадатурского Алексея, 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Запорожская, 20-32а,
  • Зоопарковая, 1-21,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • дорога Фонтанская, 6, 17, 19,
  • переулок Высокий, 1, 1/гараж, 2,4,6,7, 11, 12/14,
  • переулок Гранатный, 2-8/кора.1,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 17:00-20:00.

Северный РЭС:

  • Архитектора Нештурхи, 35-55,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174;
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20; линия 2-а Суворовская, 12,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Наличный, 3-7,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 2-й Наличный, 1-12а,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
  • переулок 3-й Наличный, 1-9,
  • переулок 4-й Наличный, 2-7б,
  • переулок 5-й Наличный, 1-5а,
  • переулок 6-й Наличный, 2-9а,
  • переулок 7-й Наличный, 10а, 10б, 10в;
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в сентябре в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на содержание дома в нашем городе.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
