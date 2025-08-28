Отключение света в Одессе - какие адреса и что происходит

Масштабное отключение света в Одессе — какие адреса коснется
Сегодня, 28 августа, в Одессе коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи домов будут обесточены. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 5-24;
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9-40;
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 23-39А,
- Левитана, 43-63, 91, 93, 123-А;
- Рабина Ицхака, 1,3, 5,7/1.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Академическая, 5а,
- Афанасьева Геннадия, 2-34,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенко Михаила, 17/КОРП.19-70,
- Вадатурского Алексея, 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Запорожская, 20-32а,
- Зоопарковая, 1-21,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- дорога Фонтанская, 6, 17, 19,
- переулок Высокий, 1, 1/гараж, 2,4,6,7, 11, 12/14,
- переулок Гранатный, 2-8/кора.1,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 17:00-20:00.
Северный РЭС:
- Архитектора Нештурхи, 35-55,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174;
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- ул. Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20; линия 2-а Суворовская, 12,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Наличный, 3-7,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 2-й Наличный, 1-12а,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- переулок 3-й Наличный, 1-9,
- переулок 4-й Наличный, 2-7б,
- переулок 5-й Наличный, 1-5а,
- переулок 6-й Наличный, 2-9а,
- переулок 7-й Наличный, 10а, 10б, 10в;
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27.
Работы до 18:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
