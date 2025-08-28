Отключение света в Одессе - какие адреса и что происходит

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 28 августа, в Одессе коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи домов будут обесточены. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 5-24;

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9-40;

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 23-39А,

Левитана, 43-63, 91, 93, 123-А;

Рабина Ицхака, 1,3, 5,7/1.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Академическая, 5а,

Афанасьева Геннадия, 2-34,

Болгарская, 35-70,

Болтенко Михаила, 17/КОРП.19-70,

Вадатурского Алексея, 79-131,

Гранатная, 1-16б,

Запорожская, 20-32а,

Зоопарковая, 1-21,

Михайленко Анны, 18-51,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

Столярского, 4-Г,

Фунтового Ивана, 42-54,

дорога Фонтанская, 6, 17, 19,

переулок Высокий, 1, 1/гараж, 2,4,6,7, 11, 12/14,

переулок Гранатный, 2-8/кора.1,

переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 17:00-20:00.

Северный РЭС:

Архитектора Нештурхи, 35-55,

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Донецкая, 1/1-25,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кошица Александра, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Луценко Ивана, 1,1а;

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174;

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5;

Штилевая, 2-118,/а_с,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

ул. Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20; линия 2-а Суворовская, 12,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Наличный, 3-7,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 2-й Наличный, 1-12а,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6;

переулок 3-й Наличный, 1-9,

переулок 4-й Наличный, 2-7б,

переулок 5-й Наличный, 1-5а,

переулок 6-й Наличный, 2-9а,

переулок 7-й Наличный, 10а, 10б, 10в;

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск Латвийский, 1-27.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

