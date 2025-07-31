Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 31 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 19:00, але час залежить від адреси проживання абонента.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

1 лінія Вільямса, 43, буд.19/1; Березанська, 3/корп.12.

Роботи до 17:00.

Дача Ковалевського, 72-136А,

Інглезі, 8,10,10/корп.2;

Космонавтів, 29-33,

Максишка Дениса, 28-38Б,

Садовського, 1-47Б,

Саксаганського, 1-35,

Чикаленко Євгена, 17-33а,

дорога Люстдорфська, 68, 170, 170А;

Марії Демченко. 5-а Лінія, 30,38;

Марії Демченко 6-а Лінія, 38;

пров. 1-й Амундсена, 1-24б,

пров. 2-й Амундсена, 1-34а, 60а;

пров. 3-й Амундсена, 6/9-6/корп.13,

пров. Амундсена, 2/корп.4,

пров. Вільямса, 2-21,

пров. Водний, 1-21.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Авіаційна, 1,1/корп.5,

Бойчука Михайла, 50-75А,

Болгарська, 35-70,

Болтенка Михайла, 34-60,

Бреуса Якова, 26-61/корп.9,

Вадатурського Олексія, 66-131,

Весіння, 4-41,

Глиняна, 27-48,

Гранатна, 1-16б,

Гранітна, 1-26,

Добровольців, 10/корп.3, 4,

Єфимова, 2-49,

Запорізька, 20-32 а,

Зоопаркова, 12,

Івана Фунтового, 8,

Лип Івана та Юрія, 50А,

Мальовнича, 15-22Е,

Мечникова, 2/1,

Михайленко Ганни, 18-51,

Могильницької Галини, 2,4А,5,9;

Перовської Софії, 27-48,

Пішеніна Ф., 8-59,

Поїздна, 5,5а,6;

Прибіка Йозефа,7-28Б,

Ріхтера Святослава, 148_А,

Руставелі Шота, 23А-3/КОРП.1,

Складська, 2,2/4;

Старицького, 12,

Старицького, 20/корп.1, 2;

Столярського, 4-Г,

Тимошенка Олександра, 39-42,

Фігнер Віри, 11-26,

Фунтового Івана, 1-54,

Чорновола В’ячеслава, 7,

дорога Люстдорфська, 2Б,4Б,4В;

пров. Герцена, 3а-11,51;

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-35,

вул. Косовська, 3-8,

пров. Малиновський, 7,

пров. Парашутний, 1а-8б,

пров. Рекордний, 1-7/корп.1.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12;

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 6-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Донецька, 1/1-25,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а;

Котляревського, 1-23,

Кошиця Олександра, 1-69,

Кузнецова Капітана, 3-14,

Мала Садова, 2-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Наклона, 17/1,

Похила, 1-174,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5;

Штильова, 2-118,/а_с,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

пров. Гінзбург Людмили, 5-43,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7;

пров. Оранжерейний, 18а-43а,

вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20;

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.