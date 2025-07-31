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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — кому бути напоготові

Масштабне відключення світла в Одесі — кому бути напоготові

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 09:55
Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 31 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 19:00, але час залежить від адреси проживання абонента.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • 1 лінія Вільямса, 43, буд.19/1; Березанська, 3/корп.12. 

Роботи до 17:00.

  • Дача Ковалевського, 72-136А,
  • Інглезі, 8,10,10/корп.2;
  • Космонавтів, 29-33,
  • Максишка Дениса, 28-38Б,
  • Садовського, 1-47Б,
  • Саксаганського, 1-35,
  • Чикаленко Євгена, 17-33а,
  • дорога Люстдорфська, 68, 170, 170А;
  • Марії Демченко. 5-а Лінія, 30,38;
  • Марії Демченко 6-а Лінія, 38;
  • пров. 1-й Амундсена, 1-24б,
  • пров. 2-й Амундсена, 1-34а, 60а;
  • пров. 3-й Амундсена, 6/9-6/корп.13,
  • пров. Амундсена, 2/корп.4,
  • пров. Вільямса, 2-21,
  • пров. Водний, 1-21.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Авіаційна, 1,1/корп.5,
  • Бойчука Михайла, 50-75А,
  • Болгарська, 35-70,
  • Болтенка Михайла, 34-60,
  • Бреуса Якова, 26-61/корп.9,
  • Вадатурського Олексія,  66-131,
  • Весіння, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Гранатна, 1-16б,
  • Гранітна, 1-26,
  • Добровольців, 10/корп.3, 4,
  • Єфимова, 2-49,
  • Запорізька, 20-32 а,
  • Зоопаркова, 12,
  • Івана Фунтового, 8,
  • Лип Івана та Юрія, 50А,
  • Мальовнича, 15-22Е,
  • Мечникова, 2/1,
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Могильницької Галини, 2,4А,5,9;
  • Перовської Софії, 27-48,
  • Пішеніна Ф., 8-59,
  • Поїздна, 5,5а,6;
  • Прибіка Йозефа,7-28Б,
  • Ріхтера Святослава, 148_А,
  • Руставелі Шота, 23А-3/КОРП.1,
  • Складська, 2,2/4;
  • Старицького, 12,
  • Старицького, 20/корп.1, 2;
  • Столярського, 4-Г,
  • Тимошенка Олександра, 39-42,
  • Фігнер Віри, 11-26,
  • Фунтового Івана, 1-54,
  • Чорновола В’ячеслава, 7,
  • дорога Люстдорфська, 2Б,4Б,4В;
  • пров. Герцена, 3а-11,51;
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • вул. Косовська, 3-8,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Парашутний, 1а-8б,
  • пров. Рекордний, 1-7/корп.1. 

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12;
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 6-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецька, 1/1-25,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а;
  • Котляревського, 1-23,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Кузнецова Капітана, 3-14,
  • Мала Садова, 2-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Похила, 1-174,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
  • пров. Гінзбург Людмили, 5-43,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7;
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20;
  • просп. Князя Володимира Великого, 52. 

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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