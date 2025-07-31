Масштабне відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Масштабне відключення світла в Одесі — кому бути напоготові
Сьогодні, 31 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 19:00, але час залежить від адреси проживання абонента.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- 1 лінія Вільямса, 43, буд.19/1; Березанська, 3/корп.12.
Роботи до 17:00.
- Дача Ковалевського, 72-136А,
- Інглезі, 8,10,10/корп.2;
- Космонавтів, 29-33,
- Максишка Дениса, 28-38Б,
- Садовського, 1-47Б,
- Саксаганського, 1-35,
- Чикаленко Євгена, 17-33а,
- дорога Люстдорфська, 68, 170, 170А;
- Марії Демченко. 5-а Лінія, 30,38;
- Марії Демченко 6-а Лінія, 38;
- пров. 1-й Амундсена, 1-24б,
- пров. 2-й Амундсена, 1-34а, 60а;
- пров. 3-й Амундсена, 6/9-6/корп.13,
- пров. Амундсена, 2/корп.4,
- пров. Вільямса, 2-21,
- пров. Водний, 1-21.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Авіаційна, 1,1/корп.5,
- Бойчука Михайла, 50-75А,
- Болгарська, 35-70,
- Болтенка Михайла, 34-60,
- Бреуса Якова, 26-61/корп.9,
- Вадатурського Олексія, 66-131,
- Весіння, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- Гранатна, 1-16б,
- Гранітна, 1-26,
- Добровольців, 10/корп.3, 4,
- Єфимова, 2-49,
- Запорізька, 20-32 а,
- Зоопаркова, 12,
- Івана Фунтового, 8,
- Лип Івана та Юрія, 50А,
- Мальовнича, 15-22Е,
- Мечникова, 2/1,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Могильницької Галини, 2,4А,5,9;
- Перовської Софії, 27-48,
- Пішеніна Ф., 8-59,
- Поїздна, 5,5а,6;
- Прибіка Йозефа,7-28Б,
- Ріхтера Святослава, 148_А,
- Руставелі Шота, 23А-3/КОРП.1,
- Складська, 2,2/4;
- Старицького, 12,
- Старицького, 20/корп.1, 2;
- Столярського, 4-Г,
- Тимошенка Олександра, 39-42,
- Фігнер Віри, 11-26,
- Фунтового Івана, 1-54,
- Чорновола В’ячеслава, 7,
- дорога Люстдорфська, 2Б,4Б,4В;
- пров. Герцена, 3а-11,51;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-35,
- вул. Косовська, 3-8,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Парашутний, 1а-8б,
- пров. Рекордний, 1-7/корп.1.
Роботи до 17:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12;
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 6-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецька, 1/1-25,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а;
- Котляревського, 1-23,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Кузнецова Капітана, 3-14,
- Мала Садова, 2-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Похила, 1-174,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- пров. Гінзбург Людмили, 5-43,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7;
- пров. Оранжерейний, 18а-43а,
- вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20;
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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