Відключення електрики в Одесі 1 лютого - список адрес

Енергетики лагодять мережу. Фото ілюстративне: Укренерго

В Одесі сьогодні, 1 лютого, енергетики проводять масштабні ремонтні роботи на електромережах, через це частина мешканців залишилася без світла. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 20:00.

Про це у суботу, 1 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 19:00):

бул. Французький, 89а

пров. Санаторний, 6, 6а

Північний РЕМ (до 20:00):

вул. Котляревського, 1-23

пров. Л. Гінзбург, 5-43

пров. Оранжерейний, 18а-43а

Південний РЕМ (до 18:00-20:00):

вул. 1 лінія Вільямса, 19/1, 43

вул. Академічна, 1/16-52а

вул. А. Ахматової, 1-40

вул. Архітектурна, 10-14а

вул. Баштанна, 2-16

вул. Вазова І., 9

вул. Вертелецького, 7б, 13

вул. Давида Бурлюка, 8-30

вул. Дача Ковалевського, 72-110

вул. Дачна, 3а-30б

вул. Дмитріївська, 1-19

вул. Драгоманова, 1-25

вул. Кавунова, 1-18

вул. Квіткова, 4

вул. Китобійна, 2-92а

вул. Костанді, 14-77а

вул. Кримська, 1, 3, 3/корп.1

вул. Кришталева, 1

вул. Купріна, 7-54б

вул. Левітана, 19/4, 19/5, 19/корп.3

вул. Левкоєва, 1, 7, 7а

вул. Львівська, 7а-58

вул. Лядова, 1-15

вул. М. Демченко, 28-38б

вул. Немировича-Данченка, 10, 11, 16

вул. Окружна, 17-42б

вул. Педагогічна, 21

вул. Планетна, 1-38б

вул. Прорізна, 5, 5а

вул. Рівності, 1-48

вул. Садовського, 1-47А

вул. Саксаганського, 1-35

вул. Собінова, 15-20

вул. Сумська, 1-69б

вул. Айвазовського, 70а-84в

вул. Ак. Вернадського, 1-51а

вул. Флотська, 4-21

вул. Харківська, 1-20

вул. Чернігівська, 1-24

вул. Чикаленко Є., 17-17в, 31

вул. Шелухина С., 1а-33а

вул. Наукова, 1-44а

вул. Юннатів, 1-15

вул. Ялинкова, 2-58г

дор. Миколаївська, 132/8

дор. Фонтанська, 129

вул. Костанді, буд. 60

вул. М.Демченко/5-а Лінія, 30, 38

вул. М. Демченко/6-а Лінія, 38

пров. 1-й Академічний, 1-21б

пров. 1-й Китобійний, 4-42а

пров. Климовича, 2-8

пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106

пров. 1-й Рясний, 1-15

пров. Філософський, 1-7

пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2

пров. 2-й Академічний, 2-6

пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3, 9а

пров. 2-й Китобійний, 1-50а

пров. 2-й Костанді, 2

пров. Чехівського, 1-8

пров. 2-й Рівності, 1, 4

пров. 2-й Український, 3-6

пров. Математичний, 1-20

пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3

пров. Василя Кричевського, 2-7а

пров. 3-й Український, 1а-12/1

пров. Біологічний, 1-20

пров. Павла Чубинського, 3-7г

пров. Безіменний, 2-12

пров. Вільямса, 2-15б

пров. Водний, 1-17а

пров. Соні Делоне, 3-22а

пров. Лазурського, 2а, 3

пров. Іподромний, 10

пров. Історичний, 1-14в

пров. Кримський, 1а-22

пров. Літній, 5

пров. Львівський, 1-10в, 76

пров. Молокова, 1-12

пров. Новоукраїнський, 2-31

пров. Рівний, 1-11б

пров. Слави, 1-10

пров. Флотський, 2а-23

пров. Чернігівський, 1а-8

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, скільки платитимуть одесити за світло з першого лютого.