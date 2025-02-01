Відключення електрики в Одесі 1 лютого - список адрес

Масштабні відключення світла — в Одесі аварії на електромережах
В Одесі сьогодні, 1 лютого, енергетики проводять масштабні ремонтні роботи на електромережах, через це частина мешканців залишилася без світла. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 20:00.
Про це у суботу, 1 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ (до 19:00):
- бул. Французький, 89а
- пров. Санаторний, 6, 6а
Північний РЕМ (до 20:00):
- вул. Котляревського, 1-23
- пров. Л. Гінзбург, 5-43
- пров. Оранжерейний, 18а-43а
Південний РЕМ (до 18:00-20:00):
- вул. 1 лінія Вільямса, 19/1, 43
- вул. Академічна, 1/16-52а
- вул. А. Ахматової, 1-40
- вул. Архітектурна, 10-14а
- вул. Баштанна, 2-16
- вул. Вазова І., 9
- вул. Вертелецького, 7б, 13
- вул. Давида Бурлюка, 8-30
- вул. Дача Ковалевського, 72-110
- вул. Дачна, 3а-30б
- вул. Дмитріївська, 1-19
- вул. Драгоманова, 1-25
- вул. Кавунова, 1-18
- вул. Квіткова, 4
- вул. Китобійна, 2-92а
- вул. Костанді, 14-77а
- вул. Кримська, 1, 3, 3/корп.1
- вул. Кришталева, 1
- вул. Купріна, 7-54б
- вул. Левітана, 19/4, 19/5, 19/корп.3
- вул. Левкоєва, 1, 7, 7а
- вул. Львівська, 7а-58
- вул. Лядова, 1-15
- вул. М. Демченко, 28-38б
- вул. Немировича-Данченка, 10, 11, 16
- вул. Окружна, 17-42б
- вул. Педагогічна, 21
- вул. Планетна, 1-38б
- вул. Прорізна, 5, 5а
- вул. Рівності, 1-48
- вул. Садовського, 1-47А
- вул. Саксаганського, 1-35
- вул. Собінова, 15-20
- вул. Сумська, 1-69б
- вул. Айвазовського, 70а-84в
- вул. Ак. Вернадського, 1-51а
- вул. Флотська, 4-21
- вул. Харківська, 1-20
- вул. Чернігівська, 1-24
- вул. Чикаленко Є., 17-17в, 31
- вул. Шелухина С., 1а-33а
- вул. Наукова, 1-44а
- вул. Юннатів, 1-15
- вул. Ялинкова, 2-58г
- дор. Миколаївська, 132/8
- дор. Фонтанська, 129
- вул. Костанді, буд. 60
- вул. М.Демченко/5-а Лінія, 30, 38
- вул. М. Демченко/6-а Лінія, 38
- пров. 1-й Академічний, 1-21б
- пров. 1-й Китобійний, 4-42а
- пров. Климовича, 2-8
- пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106
- пров. 1-й Рясний, 1-15
- пров. Філософський, 1-7
- пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2
- пров. 2-й Академічний, 2-6
- пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3, 9а
- пров. 2-й Китобійний, 1-50а
- пров. 2-й Костанді, 2
- пров. Чехівського, 1-8
- пров. 2-й Рівності, 1, 4
- пров. 2-й Український, 3-6
- пров. Математичний, 1-20
- пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3
- пров. Василя Кричевського, 2-7а
- пров. 3-й Український, 1а-12/1
- пров. Біологічний, 1-20
- пров. Павла Чубинського, 3-7г
- пров. Безіменний, 2-12
- пров. Вільямса, 2-15б
- пров. Водний, 1-17а
- пров. Соні Делоне, 3-22а
- пров. Лазурського, 2а, 3
- пров. Іподромний, 10
- пров. Історичний, 1-14в
- пров. Кримський, 1а-22
- пров. Літній, 5
- пров. Львівський, 1-10в, 76
- пров. Молокова, 1-12
- пров. Новоукраїнський, 2-31
- пров. Рівний, 1-11б
- пров. Слави, 1-10
- пров. Флотський, 2а-23
- пров. Чернігівський, 1а-8
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, скільки платитимуть одесити за світло з першого лютого.
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