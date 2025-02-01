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Масштабні відключення світла — в Одесі аварії на електромережах

1 лютого 2025 09:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення електрики в Одесі 1 лютого - список адрес
Енергетики лагодять мережу. Фото ілюстративне: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 1 лютого, енергетики проводять масштабні ремонтні роботи на електромережах, через це частина мешканців залишилася без світла. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 20:00.

Про це у суботу, 1 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 19:00):

  • бул. Французький, 89а
  • пров. Санаторний, 6, 6а

Північний РЕМ (до 20:00):

  • вул. Котляревського, 1-23
  • пров. Л. Гінзбург, 5-43
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а

Південний РЕМ (до 18:00-20:00):

  • вул. 1 лінія Вільямса, 19/1, 43
  • вул. Академічна, 1/16-52а
  • вул. А. Ахматової, 1-40
  • вул. Архітектурна, 10-14а
  • вул. Баштанна, 2-16
  • вул. Вазова І., 9
  • вул. Вертелецького, 7б, 13
  • вул. Давида Бурлюка, 8-30
  • вул. Дача Ковалевського, 72-110
  • вул. Дачна, 3а-30б
  • вул. Дмитріївська, 1-19
  • вул. Драгоманова, 1-25
  • вул. Кавунова, 1-18
  • вул. Квіткова, 4
  • вул. Китобійна, 2-92а
  • вул. Костанді, 14-77а
  • вул. Кримська, 1, 3, 3/корп.1
  • вул. Кришталева, 1
  • вул. Купріна, 7-54б
  • вул. Левітана, 19/4, 19/5, 19/корп.3
  • вул. Левкоєва, 1, 7, 7а
  • вул. Львівська, 7а-58
  • вул. Лядова, 1-15
  • вул. М. Демченко, 28-38б
  • вул. Немировича-Данченка, 10, 11, 16
  • вул. Окружна, 17-42б
  • вул. Педагогічна, 21
  • вул. Планетна, 1-38б
  • вул. Прорізна, 5, 5а
  • вул. Рівності, 1-48
  • вул. Садовського, 1-47А
  • вул. Саксаганського, 1-35
  • вул. Собінова, 15-20
  • вул. Сумська, 1-69б
  • вул. Айвазовського, 70а-84в
  • вул. Ак. Вернадського, 1-51а
  • вул. Флотська, 4-21
  • вул. Харківська, 1-20
  • вул. Чернігівська, 1-24
  • вул. Чикаленко Є., 17-17в, 31
  • вул. Шелухина С., 1а-33а
  • вул. Наукова, 1-44а
  • вул. Юннатів, 1-15
  • вул. Ялинкова, 2-58г
  • дор. Миколаївська, 132/8
  • дор. Фонтанська, 129
  • вул. Костанді, буд. 60
  • вул. М.Демченко/5-а Лінія, 30, 38
  • вул. М. Демченко/6-а Лінія, 38
  • пров. 1-й Академічний, 1-21б
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42а
  • пров. Климовича, 2-8
  • пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106
  • пров. 1-й Рясний, 1-15
  • пров. Філософський, 1-7
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2
  • пров. 2-й Академічний, 2-6
  • пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3, 9а
  • пров. 2-й Китобійний, 1-50а
  • пров. 2-й Костанді, 2
  • пров. Чехівського, 1-8
  • пров. 2-й Рівності, 1, 4
  • пров. 2-й Український, 3-6
  • пров. Математичний, 1-20
  • пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3
  • пров. Василя Кричевського, 2-7а
  • пров. 3-й Український, 1а-12/1
  • пров. Біологічний, 1-20
  • пров. Павла Чубинського, 3-7г
  • пров. Безіменний, 2-12
  • пров. Вільямса, 2-15б
  • пров. Водний, 1-17а
  • пров. Соні Делоне, 3-22а
  • пров. Лазурського, 2а, 3
  • пров. Іподромний, 10
  • пров. Історичний, 1-14в
  • пров. Кримський, 1а-22
  • пров. Літній, 5
  • пров. Львівський, 1-10в, 76
  • пров. Молокова, 1-12
  • пров. Новоукраїнський, 2-31
  • пров. Рівний, 1-11б
  • пров. Слави, 1-10
  • пров. Флотський, 2а-23
  • пров. Чернігівський, 1а-8

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, скільки платитимуть одесити за світло з першого лютого.

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