Отключение электричества в Одессе 1 февраля - список адресов

Энергетики чинят сеть. Фото иллюстративное: Укрэнерго

В Одессе сегодня, 1 февраля, энергетики проводят масштабные ремонтные работы на электросетях, из-за этого часть жителей осталась без света. Компания ДТЭК обещает восстановить электроснабжение до 20:00.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС (до 19:00):

бул. Французский, 89а

переулок Санаторный, 6, 6а

Северный РЭС (до 20:00):

ул. Котляревского, 1-23

пер. Л. Гинзбург, 5-43

пер. Оранжерейный, 18а-43а

Южный РЭС (до 18:00-20:00):

ул. 1 линия Вильямса, 19/1, 43

ул. Академическая, 1/16-52а

ул. А. Ахматовой, 1-40

ул. Архитектурная, 10-14а

ул. Баштанная, 2-16

ул. Вазова И., 9

ул. Вертелецкого, 7б, 13

ул. Давида Бурлюка, 8-30

ул. Дача Ковалевского, 72-110

ул. Дачная, 3а-30б

ул. Дмитриевская, 1-19

ул. Драгоманова, 1-25

ул. Арбузная, 1-18

ул. Цветочная, 4

ул. Китобойная, 2-92а

ул. Костанди, 14-77а

ул. Крымская, 1, 3, 3/корп.1

ул. Хрустальная, 1

ул. Куприна, 7-54б

ул. Левитана, 19/4, 19/5, 19/корп.3

ул. Левкоева, 1, 7, 7а

ул. Львовская, 7а-58

ул. Лядова, 1-15

ул. М. Демченко, 28-38б

ул. Немировича-Данченко, 10, 11, 16

ул. Окружная, 17-42б

ул. Педагогическая, 21

ул. Планетная, 1-38б

ул. Прорезная, 5, 5а

ул. Равенства, 1-48

ул. Садовского, 1-47А

ул. Саксаганского, 1-35

ул. Собинова, 15-20

ул. Сумская, 1-69б

ул. Айвазовского, 70а-84в

ул. Ак. Вернадского, 1-51а

ул. Флотская, 4-21

ул. Харьковская, 1-20

ул. Черниговская, 1-24

ул. Чикаленко Е., 17-17в, 31

ул. Шелухина С., 1а-33а

ул. Научная, 1-44а

ул. Юннатов, 1-15

ул. Елочная, 2-58г

дор. Николаевская, 132/8

дор. Фонтанская, 129

ул. Костанди, д. 60

ул. М.Демченко/5-а Линия, 30, 38

ул. М. Демченко/6-а Линия, 38

переулок 1-й Академический, 1-21б

переулок 1-й Китобойный, 4-42а

переулок Климовича, 2-8

переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106

переулок 1-й Обильный, 1-15

переулок Философский, 1-7

переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2

переулок 2-й Академический, 2-6

переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3, 9а

переулок 2-й Китобойный, 1-50а

переулок. 2-й Костанди, 2

переулок Чеховского, 1-8

переулок 2-й Равенства, 1, 4

переулок 2-й Украинский, 3-6

переулок Математический, 1-20

переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3

переулок Василия Кричевского, 2-7а

переулок 3-й Украинский, 1а-12/1

переулок Биологический, 1-20

переулок. Павла Чубинского, 3-7г

переулок Безымянный, 2-12

переулок Вильямса, 2-15б

переулок Водный, 1-17а

переулок Сони Делоне, 3-22а

переулок Лазурского, 2а, 3

переулок Ипподромный, 10

переулок Исторический, 1-14в

переулок Крымский, 1а-22

переулок Летний, 5

переулок Львовский, 1-10в, 76

переулок Молокова, 1-12

переулок Новоукраинский, 2-31

переулок Ровный, 1-11б

переулок Славы, 1-10

переулок Флотский, 2а-23

переулок Черниговский, 1а-8

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света. Также мы писали, сколько будут платить одесситы за свет с первого февраля.