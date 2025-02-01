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Масштабные отключения света — в Одессе аварии на электросетях

1 февраля 2025 09:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение электричества в Одессе 1 февраля - список адресов
Энергетики чинят сеть. Фото иллюстративное: Укрэнерго
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 1 февраля, энергетики проводят масштабные ремонтные работы на электросетях, из-за этого часть жителей осталась без света. Компания ДТЭК обещает восстановить электроснабжение до 20:00.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС (до 19:00):

  • бул. Французский, 89а
  • переулок Санаторный, 6, 6а

Северный РЭС (до 20:00):

  • ул. Котляревского, 1-23
  • пер. Л. Гинзбург, 5-43
  • пер. Оранжерейный, 18а-43а

Южный РЭС (до 18:00-20:00):

 

 

 

 

  • ул. 1 линия Вильямса, 19/1, 43
  • ул. Академическая, 1/16-52а
  • ул. А. Ахматовой, 1-40
  • ул. Архитектурная, 10-14а
  • ул. Баштанная, 2-16
  • ул. Вазова И., 9
  • ул. Вертелецкого, 7б, 13
  • ул. Давида Бурлюка, 8-30
  • ул. Дача Ковалевского, 72-110
  • ул. Дачная, 3а-30б
  • ул. Дмитриевская, 1-19
  • ул. Драгоманова, 1-25
  • ул. Арбузная, 1-18
  • ул. Цветочная, 4
  • ул. Китобойная, 2-92а
  • ул. Костанди, 14-77а
  • ул. Крымская, 1, 3, 3/корп.1
  • ул. Хрустальная, 1
  • ул. Куприна, 7-54б
  • ул. Левитана, 19/4, 19/5, 19/корп.3
  • ул. Левкоева, 1, 7, 7а
  • ул. Львовская, 7а-58
  • ул. Лядова, 1-15
  • ул. М. Демченко, 28-38б
  • ул. Немировича-Данченко, 10, 11, 16
  • ул. Окружная, 17-42б
  • ул. Педагогическая, 21
  • ул. Планетная, 1-38б
  • ул. Прорезная, 5, 5а
  • ул. Равенства, 1-48
  • ул. Садовского, 1-47А
  • ул. Саксаганского, 1-35
  • ул. Собинова, 15-20
  • ул. Сумская, 1-69б
  • ул. Айвазовского, 70а-84в
  • ул. Ак. Вернадского, 1-51а
  • ул. Флотская, 4-21
  • ул. Харьковская, 1-20
  • ул. Черниговская, 1-24
  • ул. Чикаленко Е., 17-17в, 31
  • ул. Шелухина С., 1а-33а
  • ул. Научная, 1-44а
  • ул. Юннатов, 1-15
  • ул. Елочная, 2-58г
  • дор. Николаевская, 132/8
  • дор. Фонтанская, 129
  • ул. Костанди, д. 60
  • ул. М.Демченко/5-а Линия, 30, 38
  • ул. М. Демченко/6-а Линия, 38
  • переулок 1-й Академический, 1-21б
  • переулок 1-й Китобойный, 4-42а
  • переулок Климовича, 2-8
  • переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106
  • переулок 1-й Обильный, 1-15
  • переулок Философский, 1-7
  • переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2
  • переулок 2-й Академический, 2-6
  • переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3, 9а
  • переулок 2-й Китобойный, 1-50а
  • переулок. 2-й Костанди, 2
  • переулок Чеховского, 1-8
  • переулок 2-й Равенства, 1, 4
  • переулок 2-й Украинский, 3-6
  • переулок Математический, 1-20
  • переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3
  • переулок Василия Кричевского, 2-7а
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12/1
  • переулок Биологический, 1-20
  • переулок. Павла Чубинского, 3-7г
  • переулок Безымянный, 2-12
  • переулок Вильямса, 2-15б
  • переулок Водный, 1-17а
  • переулок Сони Делоне, 3-22а
  • переулок Лазурского, 2а, 3
  • переулок Ипподромный, 10
  • переулок Исторический, 1-14в
  • переулок Крымский, 1а-22
  • переулок Летний, 5
  • переулок Львовский, 1-10в, 76
  • переулок Молокова, 1-12
  • переулок Новоукраинский, 2-31
  • переулок Ровный, 1-11б
  • переулок Славы, 1-10
  • переулок Флотский, 2а-23
  • переулок Черниговский, 1а-8

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света. Также мы писали, сколько будут платить одесситы за свет с первого февраля.

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