Отключение электричества в Одессе 1 февраля - список адресов

Масштабные отключения света — в Одессе аварии на электросетях
В Одессе сегодня, 1 февраля, энергетики проводят масштабные ремонтные работы на электросетях, из-за этого часть жителей осталась без света. Компания ДТЭК обещает восстановить электроснабжение до 20:00.
Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет света в Одессе
Центральный РЭС (до 19:00):
- бул. Французский, 89а
- переулок Санаторный, 6, 6а
Северный РЭС (до 20:00):
- ул. Котляревского, 1-23
- пер. Л. Гинзбург, 5-43
- пер. Оранжерейный, 18а-43а
Южный РЭС (до 18:00-20:00):
- ул. 1 линия Вильямса, 19/1, 43
- ул. Академическая, 1/16-52а
- ул. А. Ахматовой, 1-40
- ул. Архитектурная, 10-14а
- ул. Баштанная, 2-16
- ул. Вазова И., 9
- ул. Вертелецкого, 7б, 13
- ул. Давида Бурлюка, 8-30
- ул. Дача Ковалевского, 72-110
- ул. Дачная, 3а-30б
- ул. Дмитриевская, 1-19
- ул. Драгоманова, 1-25
- ул. Арбузная, 1-18
- ул. Цветочная, 4
- ул. Китобойная, 2-92а
- ул. Костанди, 14-77а
- ул. Крымская, 1, 3, 3/корп.1
- ул. Хрустальная, 1
- ул. Куприна, 7-54б
- ул. Левитана, 19/4, 19/5, 19/корп.3
- ул. Левкоева, 1, 7, 7а
- ул. Львовская, 7а-58
- ул. Лядова, 1-15
- ул. М. Демченко, 28-38б
- ул. Немировича-Данченко, 10, 11, 16
- ул. Окружная, 17-42б
- ул. Педагогическая, 21
- ул. Планетная, 1-38б
- ул. Прорезная, 5, 5а
- ул. Равенства, 1-48
- ул. Садовского, 1-47А
- ул. Саксаганского, 1-35
- ул. Собинова, 15-20
- ул. Сумская, 1-69б
- ул. Айвазовского, 70а-84в
- ул. Ак. Вернадского, 1-51а
- ул. Флотская, 4-21
- ул. Харьковская, 1-20
- ул. Черниговская, 1-24
- ул. Чикаленко Е., 17-17в, 31
- ул. Шелухина С., 1а-33а
- ул. Научная, 1-44а
- ул. Юннатов, 1-15
- ул. Елочная, 2-58г
- дор. Николаевская, 132/8
- дор. Фонтанская, 129
- ул. Костанди, д. 60
- ул. М.Демченко/5-а Линия, 30, 38
- ул. М. Демченко/6-а Линия, 38
- переулок 1-й Академический, 1-21б
- переулок 1-й Китобойный, 4-42а
- переулок Климовича, 2-8
- переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106
- переулок 1-й Обильный, 1-15
- переулок Философский, 1-7
- переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2
- переулок 2-й Академический, 2-6
- переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3, 9а
- переулок 2-й Китобойный, 1-50а
- переулок. 2-й Костанди, 2
- переулок Чеховского, 1-8
- переулок 2-й Равенства, 1, 4
- переулок 2-й Украинский, 3-6
- переулок Математический, 1-20
- переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3
- переулок Василия Кричевского, 2-7а
- переулок 3-й Украинский, 1а-12/1
- переулок Биологический, 1-20
- переулок. Павла Чубинского, 3-7г
- переулок Безымянный, 2-12
- переулок Вильямса, 2-15б
- переулок Водный, 1-17а
- переулок Сони Делоне, 3-22а
- переулок Лазурского, 2а, 3
- переулок Ипподромный, 10
- переулок Исторический, 1-14в
- переулок Крымский, 1а-22
- переулок Летний, 5
- переулок Львовский, 1-10в, 76
- переулок Молокова, 1-12
- переулок Новоукраинский, 2-31
- переулок Ровный, 1-11б
- переулок Славы, 1-10
- переулок Флотский, 2а-23
- переулок Черниговский, 1а-8
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света. Также мы писали, сколько будут платить одесситы за свет с первого февраля.
Читайте Новини.LIVE!