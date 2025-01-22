Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Реабілітація дітей та матерів в Одесі — які можливості arrow

Реабілітація дітей та матерів в Одесі — які можливості

22 січня 2025 17:59
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі матері з дітьми отримають більше послуг з реабілітації
Жінка консультується у лікаря. Фото: Одеська міська рада
Рвачова Анастасія - редактор

В Одесі розширять перелік реабілітаційних послуг для матерів та дітей. Під час війни зростає кількість родин з дітьми, які потребують покращення психоемоційного та фізичного стану, тому розвиток цієї сфери набуває особливого значення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Що планують зробити

Наразі Центру передали в управління територію колишнього санаторію "Аркадія" на Французькому бульварі, що дозволить збільшити потужності та покращити умови для реабілітації. На базі цього об’єкта планується розширити можливості закладу та впровадити нові програми для допомоги дітям і матерям.

Жінка проходить діагностику у медзакладі. Фото: Одеська міська рада
Жінка проходить діагностику у медзакладі. Фото: Одеська міська рада

Варто сказати, що в Одесі вже функціонує унікальний Центр реабілітації матері та дитини, що допомагає дорослим і дітям відновлювати здоров’я та повертатися до нормального життя. Він надає широкий спектр послуг, але через зростання потреб у реабілітації він потребує розширення. Заклад наразі має 100 стаціонарних місць, що вже недостатньо для ефективного обслуговування всіх пацієнтів.

Колишній санаторій "Аркадія". Фото: Одеська міська рада
Колишній санаторій "Аркадія". Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, в Одесі створять центр медичної реабілітації

Також в Одесі планують створити заклад для реабілітації на базі колишнього туберкульозного санаторію.

Одеса здоров'я медицина Новини Одеси дитина допомога реабілітація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:33 Як отримати відстрочку від мобілізації вчителю — дві умови

18:30 Киян попередили про нестабільну погоду — прогноз на завтра

18:24 Єрмак прокоментував майбутню зустріч Зеленського та Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — організатори назвали місце проведення

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:05 Понижуючі коефіцієнти та пенсії військових — що змінилося у січні

17:59 Реабілітація дітей та матерів в Одесі — які можливості

17:54 Зеленський сказав, коли планується зустріч з Трампом

17:34 Небезпека в низці областей — прогноз Укргідрометцентру на завтра

17:34 В Український дім у Давосі прибув президент Аргентини — деталі

18:33 Як отримати відстрочку від мобілізації вчителю — дві умови

18:30 Киян попередили про нестабільну погоду — прогноз на завтра

18:24 Єрмак прокоментував майбутню зустріч Зеленського та Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — організатори назвали місце проведення

18:05 Понижуючі коефіцієнти та пенсії військових — що змінилося у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:59 Реабілітація дітей та матерів в Одесі — які можливості

17:54 Зеленський сказав, коли планується зустріч з Трампом

17:34 Небезпека в низці областей — прогноз Укргідрометцентру на завтра

17:34 В Український дім у Давосі прибув президент Аргентини — деталі

17:23 Хотіли втекти до Придністровʼя — на Одещині спіймали порушників

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати