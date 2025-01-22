В Одесі матері з дітьми отримають більше послуг з реабілітації

Жінка консультується у лікаря. Фото: Одеська міська рада

В Одесі розширять перелік реабілітаційних послуг для матерів та дітей. Під час війни зростає кількість родин з дітьми, які потребують покращення психоемоційного та фізичного стану, тому розвиток цієї сфери набуває особливого значення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Що планують зробити

Наразі Центру передали в управління територію колишнього санаторію "Аркадія" на Французькому бульварі, що дозволить збільшити потужності та покращити умови для реабілітації. На базі цього об’єкта планується розширити можливості закладу та впровадити нові програми для допомоги дітям і матерям.

Жінка проходить діагностику у медзакладі. Фото: Одеська міська рада

Варто сказати, що в Одесі вже функціонує унікальний Центр реабілітації матері та дитини, що допомагає дорослим і дітям відновлювати здоров’я та повертатися до нормального життя. Він надає широкий спектр послуг, але через зростання потреб у реабілітації він потребує розширення. Заклад наразі має 100 стаціонарних місць, що вже недостатньо для ефективного обслуговування всіх пацієнтів.

Колишній санаторій "Аркадія". Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, в Одесі створять центр медичної реабілітації.

Також в Одесі планують створити заклад для реабілітації на базі колишнього туберкульозного санаторію.