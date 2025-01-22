В Одессе матери с детьми получат больше услуг по реабилитации

Реабилитация детей и матерей в Одессе — какие возможности
В Одессе расширят перечень реабилитационных услуг для матерей и детей. Во время войны растет количество семей с детьми, которые нуждаются в улучшении психоэмоционального и физического состояния, поэтому развитие этой сферы приобретает особое значение.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Что планируют сделать
Сейчас Центру передали в управление территорию бывшего санатория "Аркадия" на Французском бульваре, что позволит увеличить мощности и улучшить условия для реабилитации. На базе этого объекта планируется расширить возможности заведения и внедрить новые программы для помощи детям и матерям.
Стоит сказать, что в Одессе уже функционирует уникальный Центр реабилитации матери и ребенка, помогающий взрослым и детям восстанавливать здоровье и возвращаться к нормальной жизни. Он предоставляет широкий спектр услуг, но из-за роста потребностей в реабилитации он нуждается в расширении. Заведение сейчас имеет 100 стационарных мест, что уже недостаточно для эффективного обслуживания всех пациентов.
Напомним, в Одессе создадут центр медицинской реабилитации.
Также в Одессе планируют создать заведение для реабилитации на базе бывшего туберкулезного санатория.
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