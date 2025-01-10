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Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

10 січня 2025 18:44
Рвачова Анастасія - редактор
Екологічна катастрофа: чи загрожує Одеській області мазут з російських танкерів
Мазут з потонулих російських танкерів на березі. Фото: росЗМІ
Рвачова Анастасія - редактор

Мазут із затонулих російських танкерів у Чорному морі вже досяг берегів Одеської області, викликаючи нові екологічні виклики. Експерти зазначають, що таке забруднення є нетиповим для нашого регіону, і його подальше поширення важко передбачити. Попри це, екологи уважно моніторять ситуацію, аби мінімізувати можливі наслідки для морської екосистеми та узбережжя.

Про те, чим ці викиди загрожують Одесі, журналісти Новини.LIVE поговорили з екологом та фахівцем Національного екологічного центру України Владиславом Балінським. 

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Мазут у Чорному морі 

Більша частина небезпечного мазуту осіла поблизу місця інциденту, біля берегів Анапи та східного узбережжя Криму. Однак частина токсичної речовини вже сьогодні дісталася до нашого узбережжя, утворивши мазутні плями на поверхні моря. Еколог Владислав Балінський наголошує, що зараз найважливіше слідкувати за цими плямами, які можуть не лише прибитися до берега, але й осісти на морському дні, завдаючи шкоди місцевій екосистемі на тривалий час.

"Мазут в цьому вигляді, при цих погодних умовах, треба розглядати не як поверхневі плями, а як нетиповий осад, який розповсюджується саме в товщі води або в придонному шарі, змінюючи своє положення залежно від температури води та солоності", — зазначає фахівець.

Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Водночас еколог наголошує, що найбільше на подальше розповсюдження мазуту впливає течія та вітри. Тобто таким чином досить велика концентрація ще може залишатися в глибинах моря, де цей мазут непомітний.

Екологічна небезпека в Одесі

Хоча перші наслідки вже відчутні в Одеській області, для самого міста загрози поки що немає. Як пояснює еколог, цьому сприяє мілководність одеської затоки та відсутність сильного вітру в нашому напрямку. Ці фактори поки що захищають обласний центр від мазутного забруднення, але ситуацію потрібно продовжувати ретельно моніторити.

"Нас захищає те, що Одеса віддалена від цієї основної чорноморської течії, яка знаходиться біля Кримського пів острова. Якщо вітер зміниться — ми побачимо і тут мазутні плями та згустки. Але хочу одразу заспокоїти, що їхня кількість буде мінімальною — навіть не в десятки, а в сотні разів менше, ніж навіть на Західному узбережжі Криму. Тобто це можуть бути окремі мазутні такі вкраплення", — підкреслює Владислав Балінський. 

Мазутна пляма у Чорному морі. Фото: Укрінформ
Мазутна пляма у Чорному морі. Фото: Укрінформ

Сьогодні ми бачимо перші ознаки того, як мазут дістався до узбережжя Одеської області. Наразі постраждала лише місцева флора та фауна, але робити остаточні висновки ще зарано. Екологи застерігають, що ці мазутні плями можуть періодично з'являтися на березі аж до літа, оскільки через війну фахівці не мають можливості ліквідувати забруднення безпосередньо в морі.

Нагадаємо, у національному парку "Тузлівські лимани" виявили птахів, вимазаних мазутом.

Також стало відомо, що спеціалісти не зможуть ліквідувати забруднення, поки воно не дістанеться суші.

Одеса Чорне море загрози екологічна загроза Новини Одеси екологія

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