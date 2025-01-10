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Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

10 января 2025 18:44
Рвачова Анастасия - редактор
Экологическая катастрофа: грозит ли Одесской области мазут из российских танкеров
Мазут из утонувших российских танкеров на берегу. Фото: росСМИ
Рвачова Анастасия - редактор

Мазут из затонувших российских танкеров в Черном море уже достиг берегов Одесской области, вызывая новые экологические вызовы. Эксперты отмечают, что такое загрязнение нетипично для нашего региона, и его дальнейшее распространение трудно предсказать. Тем не менее, экологи внимательно мониторят ситуацию, чтобы минимизировать возможные последствия для морской экосистемы и побережья.

О том, чем эти выбросы угрожают Одессе, журналисты Новини.LIVE поговорили с экологом и специалистом Национального экологического центра Украины Владиславом Балинским.

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Мазут в Черном море

Большая часть опасного мазута осела у места инцидента, у берегов Анапы и восточного побережья Крыма. Однако часть токсического вещества уже сегодня добралась до нашего побережья, образовав мазутные пятна на поверхности моря. Эколог Владислав Балинский отмечает, что сейчас важнее следить за этими пятнами, которые могут не только прибиться к берегу, но и осесть на морском дне, нанося ущерб местной экосистеме на длительное время.

"Мазут в этом виде, при этих погодных условиях, следует рассматривать не как поверхностные пятна, а как нетипичный осадок, который распространяется именно в толще воды или в придонном слое, меняя свое положение в зависимости от температуры воды и солености", — отмечает специалист.

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время эколог отмечает, что больше всего на дальнейшее распространение мазута влияет течение и ветры. То есть таким образом достаточно большая концентрация может оставаться в глубинах моря, где этот мазут незаметен.

Экологическая опасность в Одессе

Хотя первые последствия уже ощутимы в Одесской области, для самого города угрозы пока нет. Как объясняет эколог, этому способствует мелководность одесского залива и отсутствие сильного ветра в нашем направлении. Эти факторы пока защищают областной центр от мазутного загрязнения, но ситуацию нужно продолжать тщательно мониторить.

"Нас защищает то, что Одесса удалена от этого основного черноморского течения, которое находится у Крымского полуострова. Если ветер изменится — мы увидим и здесь мазутные пятна и сгустки. Но хочу сразу успокоить, что их количество будет минимальным — даже не в десятки, а в сотни раз меньше, чем даже на Западном побережье Крыма. То есть это могут быть отдельные мазутные вкрапления", — подчеркивает Владислав Балинский.

Мазутное пятно в Черном море. Фото: Укринформ
Мазутное пятно в Черном море. Фото: Укринформ

Сегодня мы видим первые признаки того, как мазут добрался до побережья Одесской области. Пострадала только местная флора и фауна, но делать окончательные выводы еще рано. Экологи предостерегают, что эти мазутные пятна могут периодически появляться на берегу вплоть до лета, поскольку из-за войны специалисты не имеют возможности ликвидировать загрязнения непосредственно в море.

Напомним, в национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили птиц, вымазанных мазутом.

Также стало известно, что специалисты не смогут ликвидировать загрязнение, пока оно не доберется до суши.

Одесса Черное море угрозы экологическая угроза Новости Одессы экология

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