Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Меддопомога не для всіх — на Херсонщині РФ знищує українців

Меддопомога не для всіх — на Херсонщині РФ знищує українців

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 14:18
Медзаклади на Херсонщині лікують поранених російських військових, а не цивільних
Лікарі з пораненим. Фото ілюстративне: ВВС

Медичні заклади на лівобережжі Херсонщини лікують здебільше поранених російських військових. Через це мирні жителі окупованих регіонів майже позбавлені можливості отримувати медичну допомогу.

Про це повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі марафону "Єдині новини".

Реклама
Читайте також:

Медзаклади для військових

Цивільні на окупованій території Херсонщини майже не отримують належної медичної допомоги у місцевих медзакладах, адже вони переповнені пораненими військовими РФ. Лікарі направляють людей до Криму, де хворим доводиться стояти у величезних чергах. І при всьому цьому, послуги там не є безкоштовними.

"Медзаклади працюють в більшості на поранених окупантів, які у великій кількості приїжджають і лікують в першу чергу їх. Людей, які там проживають не забезпечують ні первинною, ні вторинною допомогою. Всіх направляють в Крим, а там люди повинні чекати в чергах і робити все це за гроші", — каже заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. 

Олександр Толоконніков також додав, що було багато смертельних випадків через те, що люди не дочекалися необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ хоче створити сірі зони у Херсоні. А також про те, яку зброю Росія частіше використовує на півдні.

Одеса здоров'я Херсонська область Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації