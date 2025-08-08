Медзаклади на Херсонщині лікують поранених російських військових, а не цивільних

Лікарі з пораненим. Фото ілюстративне: ВВС

Медичні заклади на лівобережжі Херсонщини лікують здебільше поранених російських військових. Через це мирні жителі окупованих регіонів майже позбавлені можливості отримувати медичну допомогу.

Про це повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі марафону "Єдині новини".

Реклама

Читайте також:

Медзаклади для військових

Цивільні на окупованій території Херсонщини майже не отримують належної медичної допомоги у місцевих медзакладах, адже вони переповнені пораненими військовими РФ. Лікарі направляють людей до Криму, де хворим доводиться стояти у величезних чергах. І при всьому цьому, послуги там не є безкоштовними.

"Медзаклади працюють в більшості на поранених окупантів, які у великій кількості приїжджають і лікують в першу чергу їх. Людей, які там проживають не забезпечують ні первинною, ні вторинною допомогою. Всіх направляють в Крим, а там люди повинні чекати в чергах і робити все це за гроші", — каже заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Олександр Толоконніков також додав, що було багато смертельних випадків через те, що люди не дочекалися необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ хоче створити сірі зони у Херсоні. А також про те, яку зброю Росія частіше використовує на півдні.