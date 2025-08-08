Видео
Главная Одесса Медпомощь не для всех — на Херсонщине РФ уничтожает украинцев

Медпомощь не для всех — на Херсонщине РФ уничтожает украинцев

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 14:18
Медучреждения на Херсонщине лечат раненых российских военных, а не гражданских
Врачи с раненым. Фото иллюстративное: ВВС

Медицинские учреждения на левобережье Херсонщины лечат в основном раненых российских военных. Поэтому мирные жители оккупированных регионов почти лишены возможности получать медицинскую помощь.

Об этом сообщил заместитель начальника Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире марафона "Єдині новини".

Читайте также:

Медучреждения для военных

Гражданские на оккупированной территории Херсонщины почти не получают надлежащей медицинской помощи в местных медучреждениях, ведь они переполнены ранеными военными РФ. Врачи направляют людей в Крым, где больным приходится стоять в огромных очередях. И при всем этом, услуги там не являются бесплатными.

"Медучреждения работают в большинстве на раненых оккупантов, которые в большом количестве приезжают и лечат в первую очередь их. Людей, которые там проживают не обеспечивают ни первичной, ни вторичной помощью. Всех направляют в Крым, а там люди должны ждать в очередях и делать все это за деньги",— говорит заместитель начальника Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Александр Толоконников также добавил, что было много смертельных случаев из-за того, что люди не дождались необходимой медицинской помощи.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ хочет создать серые зоны в Херсоне. А также о том, какое оружие Россия чаще использует на юге.

Одесса здоровье Херсонская область Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
