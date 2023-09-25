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Медики в Одесі вимагали у переселенця 1200 доларів США за безплатну операцію

25 вересня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Медики в Одесі вимагали у переселенця 1200 доларів США за безплатну операцію
Затримання медиків на хабарі. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі розпочато досудове розслідування стосовно завідувача нейрохірургічного відділення та лікаря-нейрохірурга одного з медичних закладів. Їм висувається підозра у вимаганні та одержанні хабаря

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Вимагання хабаря в одеській лікарні

За інформацією слідства, ці медичні працівники вимагали від одного з переселенців із Сумщини 1200 доларів США за проведення операції з видалення міжхребтових гриж і забезпечення подальшого післяопераційного лікування.

Пацієнт, який негайно потребував операції, був змушений погодитися на умови лікарів. Завідувача та лікаря нейрохірургічного відділення виявили після того, як вони отримали першу частину неправомірної вигоди.

Вилучені гроші в лікарні. Фото: Одеська обласна прокуратура
Вилучені гроші в лікарні. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час обшуків у їхніх службових кабінетах правоохоронці виявили понад 230 тисяч доларів США, 5 тисяч євро та майже 450 тисяч гривень, включаючи кошти, одержані за операцію.

Наразі розглядаються питання щодо обрання запобіжного заходу відносно обвинувачених.

Обшуки в одеській лікарні. Фото: Одеська обласна прокуратура
Обшуки в одеській лікарні. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на медиків

Медпрацівникам повідомили про підозру щодо одержання та вимагання хабаря. Підозрюваним обирають запобіжний захід. Такі дії караються штрафом або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили про підозру голові лікарської консультативної комісії. Вона разом зі спільницями може бути причетна до схеми ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

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