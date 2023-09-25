Медики в Одессе потребовали у переселенца 1200 долларов США за бесплатную операцию

Задержание медиков на взятке. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе начато досудебное расследование в отношении заведующего нейрохирургическим отделением и врачом-нейрохирургом одного из медицинских учреждений. Им выдвигается подозрение в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Требование взятки в одесской больнице

По информации следствия, эти медицинские работники требовали от одного из переселенцев из Сумщины 1200 долларов США за проведение операции по удалению межпозвоночных грыж и обеспечению последующего послеоперационного лечения.

Пациент, немедленно нуждавшийся в операции, был вынужден согласиться на условия врачей. Заведующий и врач нейрохирургического отделения был обнаружен после того, как они получили первую часть неправомерной выгоды.

Извлеченные в больнице деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время обысков в их служебных кабинетах стражи порядка обнаружили более 230 тысяч долларов США, 5 тысяч евро и почти 450 тысяч гривен, включая средства, полученные за операцию.

В настоящее время рассматриваются вопросы избрания меры пресечения в отношении обвиняемых.

Обыски в одесской больнице. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет медиков

Медработникам сообщили о подозрении в получении и вымогательстве взятки. Подозреваемым выбирают меру пресечения. Такие действия наказываются штрафом или общественными работами сроком от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Одесской области объявили о подозрении главе врачебной консультативной комиссии. Она вместе с сообщницами может быть причастна к схеме уклонения военнообязанных от мобилизации.