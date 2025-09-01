Відео
Меморіал на Європейській площі в центрі Одеси — думка депутата

Меморіал на Європейській площі в центрі Одеси — думка депутата

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 15:40
Петро Обухов пропонує зробити Європейську площу меморіалом
Меморіал на Європейській площі. Фото: Новини.LIVE

Мер Одеси Геннадій Труханов відмовив у проханні надати статус меморіалу інсталяції на Європейської площі. Однак не всі депутати погодилися з такими рішенням. Адже ця локація може стати повноцінним пам'ятним простором після реконструкції.

Про це на YouTube-каналі повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Що пропонують

Попри рішення мера Геннадія Труханова не визнавати імпровізовану інсталяцію на Європейській площі меморіалом, у міській раді пролунала й інша думка. Петро Обухов заявив, що відмова від меморіалу на площі є передчасною. На його думку, територія має стати громадським простором пам’яті після реконструкції.

Обухов пригадав, що ще у 2020 році презентував власний проєкт перетворення площі: зменшення кількості автомобілів, створення пішохідної зони, висадження близько 90 дерев та встановлення фонтану на честь воїнів. Він переконаний, що саме такий підхід дозволить зробити Європейську площу гармонійною, зеленою і зручною для містян. А найголовніше — стати місцем пам’яті, яке обрали рідні полеглих захисників.

"Я згоден з мером, що наразі Європейська площа не пристосована для того, щоб бути меморіалом. Там посередині острів, на який за правилами дорожнього руху не так-то просто дістатися, тому що у нього з усіх сторін проїжджа частина, і там така маленька ця територія", — зазначив депутат.

Одеса
Вид зверху на фонтан та площу. Фото: Скріншот
Одеса
Люди гуляють на площі. Фото: Скріншот

Обухов також додав, що нинішня інсталяція не може існувати десятиліттями. Проте замість повної відмови від ідеї, місто має розробити нову концепцію меморіального простору, який нагадуватиме про подвиг українських воїнів і залишиться для нащадків на сторіччя.

"Так не може бути довго. Але я не згоден, що тут взагалі нічого не можна зробити. Європейська площа повинна стати місцем пам’яті та відпочинку одеситів", — наголосив Обухов.

Одеса
Вид на нічну площу. Фото: скріншот
Одеса
Пішохідна частина на площі. Фото: скріншот

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов відмовив надати статус меморіалу народній інсталяції на Європейській площі. Також ми писали, що в Одесі відбулася пам'ятна хода на честь полеглих героїв.

Одеса війна меморіал Геннадій Труханов Одеська область
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
