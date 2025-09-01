Петро Обухов пропонує зробити Європейську площу меморіалом

Меморіал на Європейській площі в центрі Одеси — думка депутата
Мер Одеси Геннадій Труханов відмовив у проханні надати статус меморіалу інсталяції на Європейської площі. Однак не всі депутати погодилися з такими рішенням. Адже ця локація може стати повноцінним пам'ятним простором після реконструкції.
Про це на YouTube-каналі повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.
Що пропонують
Попри рішення мера Геннадія Труханова не визнавати імпровізовану інсталяцію на Європейській площі меморіалом, у міській раді пролунала й інша думка. Петро Обухов заявив, що відмова від меморіалу на площі є передчасною. На його думку, територія має стати громадським простором пам’яті після реконструкції.
Обухов пригадав, що ще у 2020 році презентував власний проєкт перетворення площі: зменшення кількості автомобілів, створення пішохідної зони, висадження близько 90 дерев та встановлення фонтану на честь воїнів. Він переконаний, що саме такий підхід дозволить зробити Європейську площу гармонійною, зеленою і зручною для містян. А найголовніше — стати місцем пам’яті, яке обрали рідні полеглих захисників.
"Я згоден з мером, що наразі Європейська площа не пристосована для того, щоб бути меморіалом. Там посередині острів, на який за правилами дорожнього руху не так-то просто дістатися, тому що у нього з усіх сторін проїжджа частина, і там така маленька ця територія", — зазначив депутат.
Обухов також додав, що нинішня інсталяція не може існувати десятиліттями. Проте замість повної відмови від ідеї, місто має розробити нову концепцію меморіального простору, який нагадуватиме про подвиг українських воїнів і залишиться для нащадків на сторіччя.
"Так не може бути довго. Але я не згоден, що тут взагалі нічого не можна зробити. Європейська площа повинна стати місцем пам’яті та відпочинку одеситів", — наголосив Обухов.
Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов відмовив надати статус меморіалу народній інсталяції на Європейській площі. Також ми писали, що в Одесі відбулася пам'ятна хода на честь полеглих героїв.
