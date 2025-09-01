Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мемориал на Европейской площади в центре Одессы — мнение депутата

Мемориал на Европейской площади в центре Одессы — мнение депутата

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 15:40
Петр Обухов предлагает сделать Европейскую площадь мемориалом
Мемориал на Европейской площади. Фото: Новини.LIVE

Мэр Одессы Геннадий Труханов отказал в просьбе предоставить статус мемориала инсталляции на Европейской площади. Однако не все депутаты согласились с такими решением. Ведь эта локация может стать полноценным памятным пространством после реконструкции.

Об этом на YouTube-канале сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

Несмотря на решение мэра Геннадия Труханова не признавать импровизированную инсталляцию на Европейской площади мемориалом, в городском совете прозвучало и другое мнение. Петр Обухов заявил, что отказ от мемориала на площади является преждевременным. По его мнению, территория должна стать общественным пространством памяти после реконструкции.

Обухов вспомнил, что еще в 2020 году представил собственный проект преобразования площади: уменьшение количества автомобилей, создание пешеходной зоны, высадка около 90 деревьев и установка фонтана в честь воинов. Он убежден, что именно такой подход позволит сделать Европейскую площадь гармоничной, зеленой и удобной для горожан. А самое главное - стать местом памяти, которое выбрали родные павших защитников.

"Я согласен с мэром, что сейчас Европейская площадь не приспособлена для того, чтобы быть мемориалом. Там посередине остров, на который по правилам дорожного движения не так-то просто добраться, потому что у него со всех сторон проезжая часть, и там такая маленькая эта территория", — отметил депутат.

Одеса
Вид сверху на фонтан и площадь. Фото: Скриншот
Одеса
Люди гуляют на площади. Фото: Скриншот

Обухов также добавил, что нынешняя инсталляция не может существовать десятилетиями. Однако вместо полного отказа от идеи, город должен разработать новую концепцию мемориального пространства, которое будет напоминать о подвиге украинских воинов и останется для потомков на столетия.

"Так не может быть долго. Но я не согласен, что здесь вообще ничего нельзя сделать. Европейская площадь должна стать местом памяти и отдыха одесситов", — подчеркнул Обухов.

Одеса
Вид на ночную площадь. Фото: скриншот
Одеса
Пешеходная часть на площади. Фото: скриншот

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов отказал предоставить статус мемориала народной инсталляции на Европейской площади. Также мы писали, что в Одессе состоялось памятное шествие в честь павших героев.

Одесса война мемориал Геннадий Труханов Одесская область
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации