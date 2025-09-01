Петр Обухов предлагает сделать Европейскую площадь мемориалом

Мемориал на Европейской площади. Фото: Новини.LIVE

Мэр Одессы Геннадий Труханов отказал в просьбе предоставить статус мемориала инсталляции на Европейской площади. Однако не все депутаты согласились с такими решением. Ведь эта локация может стать полноценным памятным пространством после реконструкции.

Об этом на YouTube-канале сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

Несмотря на решение мэра Геннадия Труханова не признавать импровизированную инсталляцию на Европейской площади мемориалом, в городском совете прозвучало и другое мнение. Петр Обухов заявил, что отказ от мемориала на площади является преждевременным. По его мнению, территория должна стать общественным пространством памяти после реконструкции.

Обухов вспомнил, что еще в 2020 году представил собственный проект преобразования площади: уменьшение количества автомобилей, создание пешеходной зоны, высадка около 90 деревьев и установка фонтана в честь воинов. Он убежден, что именно такой подход позволит сделать Европейскую площадь гармоничной, зеленой и удобной для горожан. А самое главное - стать местом памяти, которое выбрали родные павших защитников.

"Я согласен с мэром, что сейчас Европейская площадь не приспособлена для того, чтобы быть мемориалом. Там посередине остров, на который по правилам дорожного движения не так-то просто добраться, потому что у него со всех сторон проезжая часть, и там такая маленькая эта территория", — отметил депутат.

Вид сверху на фонтан и площадь. Фото: Скриншот

Люди гуляют на площади. Фото: Скриншот

Обухов также добавил, что нынешняя инсталляция не может существовать десятилетиями. Однако вместо полного отказа от идеи, город должен разработать новую концепцию мемориального пространства, которое будет напоминать о подвиге украинских воинов и останется для потомков на столетия.

"Так не может быть долго. Но я не согласен, что здесь вообще ничего нельзя сделать. Европейская площадь должна стать местом памяти и отдыха одесситов", — подчеркнул Обухов.

Вид на ночную площадь. Фото: скриншот

Пешеходная часть на площади. Фото: скриншот

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов отказал предоставить статус мемориала народной инсталляции на Европейской площади. Также мы писали, что в Одессе состоялось памятное шествие в честь павших героев.