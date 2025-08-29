Памятное шествие прошло в Одессе - что вообще происходит

Шествие в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе прошло шествие ко Дню памяти защитников Украины. Родные героев и просто неравнодушные горожане прошлись от импровизированного мемориала на Европейской площади до Аллеи Героев в Парке Шевченко.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Главное — помнить

Оксана регулярно присоединяется к мероприятиям в честь погибших защитников. Для нее этот вопрос является достаточно болезненным, ведь ее сын с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать страну. Но к сожалению, случилось так, что он погиб. Женщина говорит: главное — помнить героев.

"Вы понимаете, целый день какие-то дела, детишки. А здесь мы собираемся и мы должны напомнить, потому что не все, когда война не задела, не все понимают, что происходит. Живут своей жизнью, все хорошо у них. И мы должны напомнить, что у нас война. У нас гибнут столько молодых людей, отцов, сыновей. И должны напомнить, что это от нас должно уже закончить, сколько можно. Чтобы люди поняли, что это...",— говорит Оксана.

Оксана, мать героя. Фото: Новини.LIVE

Оксана на Аллее героев. Фото: Новини.LIVE

Шествие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Навсегда в сердцах

Морпех Смолин Алексей Александрович воевал в составе 35-й бригады, но погиб при выполнении задания. Принимал участие еще в АТО и был призван в начале полномасштабного вторжения. Сегодня к шествию присоединилась мать героя, Татьяна.

"Они навсегда в строю и навсегда в наших сердцах. И очень больно, когда забывают наших погибших. Вечная им слава и память. Мы сейчас живем благодаря им",— говорит Татьяна.

Татьяна, мать героя. Фото: Новини.LIVE

Родные погибших. Фото: Новини.LIVE

Цветы возле героя. Фото: Новини.LIVE

Шествие памяти

Участники акции прошли от мемориала на Европейской площади до Аллеи Героев в Парке Шевченко. Люди вспоминали своих родных, не сдерживая слез и рассказывали друг другу истории героев, которые никогда уже не вернутся с войны.

Памятная лампадка. Фото: Новини.LIVE

