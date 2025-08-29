Пам'ятна хода пройшла в Одесі - що взагалі відбувається

Хода в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі пройшла хода до Дня пам'яті захисників України. Рідні героїв та просто небайдужі містяни пройшлися від імпровізованого меморіалу на Європейській площі до Алеї Героїв у Парку Шевченка.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Головне — пам'ятати

Оксана регулярно долучається до заходів на честь загиблих захисників. Для неї це питання є досить болючим, адже її син з перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити країну. Але на жаль, сталося так, що він загинув. Жінка каже: головне — пам'ятати героїв.

"Ви розумієте, цілий день якісь діла, дітишко. А тут ми збираємось і ми мусимо нагадати, бо не всі, коли війна не зачепила, не всі розуміють, що відбувається. Живуть своїм життям, все добре в них. І ми маємо нагадати, що в нас війна. В нас гинуть стільки молодих людей, батьків, синів. І мусимо нагадати, що це від нас мусить вже закінчити, скільки можна. Щоб люди зрозуміли, що це...",— каже Оксана.

Оксана, матір героя. Фото: Новини.LIVE

Оксана на Аллеї героїв. Фото: Новини.LIVE

Хода в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Назавжди в серцях

Морпіх Смолін Олексій Олександрович, воював у складі 35-ї бригади, але загинув при виконанні завдання. Приймав участь ще в АТО і був призваний на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні до ходи долучилася матір героя, Тетяна.

"Вони назавжди в строю і назавжди в наших серцях. І дуже боляче, коли забувають наших загиблих. Вічна їм слава і пам'ять. Ми зараз живемо завдяки їм",— каже Тетяна.

Тетяна, матір героя. Фото: Новини.LIVE

Рідні загиблих. Фото: Новини.LIVE

Квіти біля героя. Фото: Новини.LIVE

Хода пам'яті

Учасники акції пройшли від меморіалу на Європейській площі до Алеї Героїв у Парку Шевченка. Люди згадували своїх рідних, не стримуючи сліз та розповідали один одному історії героїв, які ніколи вже не повернуться з війни.

Пам'ятна лампадка. Фото: Новини.LIVE

