Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Хода пам'яті — в Одесі згадували героїв України

Хода пам'яті — в Одесі згадували героїв України

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 20:12
Пам'ятна хода пройшла в Одесі - що взагалі відбувається
Хода в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі пройшла хода до Дня пам'яті захисників України. Рідні героїв та просто небайдужі містяни пройшлися від імпровізованого меморіалу на Європейській площі до Алеї Героїв у Парку Шевченка.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Головне — пам'ятати

Оксана регулярно долучається до заходів на честь загиблих захисників. Для неї це питання є досить болючим, адже її син з перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити країну. Але на жаль, сталося так, що він загинув. Жінка каже: головне — пам'ятати героїв.

"Ви розумієте, цілий день якісь діла, дітишко. А тут ми збираємось і ми мусимо нагадати, бо не всі, коли війна не зачепила, не всі розуміють, що відбувається. Живуть своїм життям, все добре в них. І ми маємо нагадати, що в нас війна. В нас гинуть стільки молодих людей, батьків, синів. І мусимо нагадати, що це від нас мусить вже закінчити, скільки можна. Щоб люди зрозуміли, що це...",— каже Оксана. 

None - фото 1
Оксана, матір героя. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Оксана на Аллеї героїв. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Хода в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Назавжди в серцях

Морпіх Смолін Олексій Олександрович, воював у складі 35-ї бригади, але загинув при виконанні завдання. Приймав участь ще в АТО і був призваний на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні до ходи долучилася матір героя, Тетяна.

"Вони назавжди в строю і назавжди в наших серцях. І дуже боляче, коли забувають наших загиблих. Вічна їм слава і пам'ять. Ми зараз живемо завдяки їм",— каже Тетяна.

None - фото 4
Тетяна, матір героя. Фото: Новини.LIVE
None - фото 5
Рідні загиблих. Фото: Новини.LIVE
None - фото 6
Квіти біля героя. Фото: Новини.LIVE

Хода пам'яті

Учасники акції пройшли від меморіалу на Європейській площі до Алеї Героїв у Парку Шевченка. Люди згадували своїх рідних, не стримуючи сліз та розповідали один одному історії героїв, які ніколи вже не повернуться з війни.

None - фото 7
Пам'ятна лампадка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі вшанували пам'ять героїв. А також про успішну атаку ЗСУ на Крим.

Одеса ЗСУ армія Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації