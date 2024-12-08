Одеса виділила 30 тисяч грн на мовно-культурні дослідження

Люди в місті. Фото: Новини.LIVE

Одеський міський голова розпорядився виділити 30 тисяч гривень на проведення соціологічних досліджень. Соцопитування планують провести серед одеситів, щоб дізнатися рівень мовно-культурної ідентифікації.

Про це Новини.LIVE дізналися з відповідного розпорядження мера Одеси Геннадія Труханова.

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Розпорядження мера. Фото: скриншот

Визначення мовно-культурної ідентифікації

2 грудня 2024 року міський голова Одеси підписав розпорядження № 890 про виділення коштів на проведення соціологічних досліджень, спрямованих на вивчення мовно-культурної ідентифікації мешканців міста.

Згідно з документом, Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради організує дослідження серед молоді та інших аудиторій.

Для реалізації цієї ініціативи виділено 30 тисяч гривень із міського бюджету в межах затвердженої програми розвитку української мови на 2024–2025 роки.

Дослідження проводиться відповідно до Міської цільової програми розвитку та функціонування української мови, затвердженої міською радою у квітні 2024 року.

Куди підуть гроші

Основна частина цієї суми — 23 тисячі гривень — піде на виготовлення друкованої продукції. На самі послуги із проведення соцопитування витратить ще 6 тисяч гривень.

Кошторис на соцопитування. Фото: скриншот

Контроль за виконанням розпорядження покладено на заступника міського голови Павла Вугельмана.

Нагадаємо, сквер "Червоний" у Пересипському районі Одеси офіційно перейменовано на честь французького ботаніка. Також ми повідомляли, що одесити залишилися без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи.