Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У декількох районах Одеси до вечора не буде води arrow

У декількох районах Одеси до вечора не буде води

8 грудня 2024 13:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі відключили воду на кількох вулицях: адреси
Немає води в крані. Фото ілюстративне: pexels
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Жителі кількох вулиць Одеси залишилися без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи, сьогодні, 8 грудня. Відновлення води очікується до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 8 грудня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:
У декількох районах Одеси до вечора не буде води - фото 1
Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 18:00 води не буде у провулку Гетьмана Дорошенка (всі будинки).

До 21:00 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

  • вул. Осипова, 4-10;
  • вул. Італійська, 31-35;
  • вул. Троїцька, 18-24;
  • вул. Єврейська, 9-13.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі та області діють стабілізаційні графіки відключення світла. Також ми писали, що загарбники готуються завдати ударів, тому накопичують ресурси.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:10 Українцям компенсують затриману зарплату — як дізнатись суму

14:09 Зниження мобілізаційного віку до 20 років — у Раді відреагували

13:59 У декількох районах Одеси до вечора не буде води

13:56 У Харкові судили чоловіка, який допомагав російським АЕС

13:54 В Україні подорожчає вища освіта — як зміняться ціни

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

13:53 Захист ціною власних життів — скільки воїнів втратили ЗСУ у 2024

13:29 В Одесі перейменували сквер "Червоний" — яка нова назва

13:26 "Українське Різдво" від Капели бандуристів Північної Америки

13:24 На місці протестів у Грузії встановлюють ялинку — фото

13:00 Падіння режиму Асада у Сирії — що відомо про лідера, який втік

14:10 Українцям компенсують затриману зарплату — як дізнатись суму

14:09 Зниження мобілізаційного віку до 20 років — у Раді відреагували

13:59 У декількох районах Одеси до вечора не буде води

13:56 У Харкові судили чоловіка, який допомагав російським АЕС

13:54 В Україні подорожчає вища освіта — як зміняться ціни

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

13:53 Захист ціною власних життів — скільки воїнів втратили ЗСУ у 2024

13:29 В Одесі перейменували сквер "Червоний" — яка нова назва

13:26 "Українське Різдво" від Капели бандуристів Північної Америки

13:24 На місці протестів у Грузії встановлюють ялинку — фото

13:00 Падіння режиму Асада у Сирії — що відомо про лідера, який втік

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут