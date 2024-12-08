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В нескольких районах Одессы до вечера не будет воды

8 декабря 2024 13:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе отключили воду на нескольких улицах: адреса
Нет воды в кране. Фото иллюстративное: pexels
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Жители нескольких улиц Одессы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ, сегодня, 8 декабря. Восстановление воды ожидается к вечеру, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 18:00 воды не будет в переулке Гетьмана Дорошенко (все дома).

До 21:00 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Осипова, 4-10;
  • ул. Итальянская, 31-35;
  • ул. Троицкая, 18-24;
  • ул. Еврейская, 9-13.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе и области действуют стабилизационные графики отключения света. Также мы писали, что захватчики готовятся нанести удары, поэтому накапливают ресурсы.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды

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13:59 В нескольких районах Одессы до вечера не будет воды

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