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В Одесі перейменували сквер "Червоний" — яка нова назва

8 грудня 2024 13:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Сквер Червоний в Одесі перейменовано на честь Жака-Луї Десмета
Сквер Десмета в Одесі. Фото: google maps
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сквер Червоний у Пересипському районі Одеси офіційно перейменовано на Десмета на честь французького ботаніка Жака-Луї Десмета, чиї заслуги у розвитку одеського озеленення неоціненні.

Про це у неділю, 8 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

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Робота Жака-Луї Десмета за життя. Фото: ОМР

Десмет і Одеса

Десмет, який здобув популярність у Франції як спеціаліст з розведення троянд, прибув до Одеси за рекомендацією прем'єр-міністра Франції, кардинала Рішельє. Одеський градоначальник Ланжерон запросив його організувати Ботанічний сад у місті, який став важливим елементом культурної та наукової спадщини Одеси.

"Жак-Луї Десмет перевіз до Одеси тисячі саджанців і мішки з насінням, серед яких близько 250 сортів троянд. Він також привіз 120 тисяч дерев екзотичних видів, що стали частиною міського ландшафту", — пишуть про нього історики.

Десмет заснував "Ботанічний сад" в Одесі

Десмет організував перші наукові роботи з озеленення міста та складав каталог рослин, що дозволило Одесі адаптувати рослини, придатні для місцевого клімату. Ботанічний сад, заснований ним, швидко став улюбленим місцем для прогулянок городян.

Десмет очолював Ботанічний сад до 1833 року і помер у 1839 році, у віці 78 років. Він був похований на старому християнському кладовищі Одеси.

Нагадаємо, в Одесі знову оголосили тендер на ремонт інфекційної лікарні. Також сьогодні,  8 грудня, в Одесі діють стабілізаційні відключення світла

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