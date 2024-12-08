Сквер Красный в Одессе переименован в честь Жака-Луи Десмета

Сквер Десмета в Одессе. Фото: google maps

Сквер Красный в Пересыпском районе Одессы официально переименован в Десмета в честь французского ботаника Жака-Луи Десмета, чьи заслуги в развитии одесского озеленения неоценимы.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

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Десмет и Одесса

Десмет, получивший известность во Франции как специалист по разведению роз, прибыл в Одессу по рекомендации премьер-министра Франции, кардинала Ришелье. Одесский градоначальник Ланжерон пригласил его организовать Ботанический сад в городе, который стал важнейшим элементом культурного и научного наследия Одессы.

"Жак-Луи Десмет перевез в Одессу тысячи саженцев и мешки с семенами, среди которых около 250 сортов роз. Он также привез 120 тысяч деревьев экзотических видов, ставших частью городского ландшафта", — пишут о нем историки.

Десмет основал "Ботанический сад" в Одессе

Десмет организовал первые научные работы по озеленению города и составлял каталог растений, что позволило Одессе адаптировать пригодные для местного климата растения. Ботанический сад, основанный им, быстро стал излюбленным местом для прогулок горожан.

Десмет возглавлял Ботанический сад до 1833 года и умер в 1839 году, в 78 лет. Он был похоронен на старом христианском кладбище в Одессе.

Напомним, в Одессе снова объявили тендер на ремонт инфекционной больницы. Также сегодня, 8 декабря, в Одессе действуют стабилизационные отключения света.