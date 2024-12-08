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В Одесі оголосили повторний тендер на ремонт інфекційної лікарні

8 грудня 2024 11:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі капітально відремонтують інфекційну лікарню
Одеська інфекційна лікарня. Фото: google maps
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі оголосили черговий тендер на ремонт будівлі інфекційної лікарні на вулиці Пастера, 5/7. Очікувана вартість проєкту становить понад 76 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт будівлі літери "И", що є частиною міської клінічної інфекційної лікарні. Роботи планується виконати з коригуванням проєкту. Очікувана вартість робіт становить 76 841 500 гривень. Згідно з умовами, роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Що планують зробити

Проєкт передбачає не лише відновлення будівлі, але й створення комфортних умов для пацієнтів та медичного персоналу. Зокрема, йдеться про реставрацію підлоги, стін, перекриттів і приямків, а також мурування стін. Крім того, підрядник має облаштувати сходи та пандус, встановити ліфти, вентиляцію й пожежну сигналізацію, провести водопровід, каналізацію та блискавкозахист. 

Більше про ремонт лікарні

Нагадаємо, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради наприкінці квітня оголосило тендер на капітальний ремонт будівлі літери "Н" КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня". Вартість робіт оцінили у понад 54 мільйони гривень. Пізніше у травні був оголошений ще один тендер на ремонт закладу на суму у майже 150 млн грн. Та уже наприкінці листопада журналісти вияснили, що, вартість ремонту завищили майже вдвічі. Розслідувачі підрахували, що у підсумковій відомості найбільша сума припадає на керамічну плитку для стін. За 1 кв. м покриття мерія платить 1,6 тис. грн.

Одеса тендер лікарні Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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