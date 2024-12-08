Одесса выделила 30 тысяч грн на языково-культурные исследования

Люди в городе. Фото: Новини.LIVE

Одесский городской голова распорядился выделить 30 тысяч гривен на проведение социологических исследований. Соцопросы планируют провести среди одесситов, чтобы узнать уровень языково-культурной идентификации.

Об этом Новини.LIVE узнали из соответствующего распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Определение языково-культурной идентификации

2 декабря 2024 городской голова Одессы подписал распоряжение № 890 о выделении средств на проведение социологических исследований, направленных на изучение языково-культурной идентификации жителей города.

Согласно документу Департамент внутренней политики Одесского городского совета организует исследования среди молодежи и других аудиторий.

Для реализации этой инициативы выделено 30 тысяч гривен из городского бюджета в рамках утвержденной программы развития украинского языка на 2024-2025 годы.

Исследование проводится в соответствии с Городской целевой программой развития и функционирования украинского языка, утвержденной городским советом в апреле 2024 года.

Куда пойдут деньги

Основная часть этой суммы — 23 тысячи гривен — пойдет на изготовление печатной продукции. На сами услуги по проведению соцопроса потратит еще 6 тысяч гривен.

Смета на соцопрос. Фото: скриншот

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя городского головы Павла Вугельмана.

Напомним, сквер "Червоный" в Пересыпском районе Одессы официально переименован в честь французского ботаника. Также мы сообщали, что одесситы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ.