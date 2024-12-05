Одеська мерія просить ОВА допомогти з запуском глибоководного випуску

Очисна станція. Фото: Одеське життя

Депутати Одеської міськради звернулися до Одеської ОВА з проханням допомогти добудувати станцію біоочищення "Північна". На їхню думку, це дозволить зменшити підтоплення міста під час злив і стане кроком у реалізації проєкту глибоководного випуску.

Відповідне звернення ухвалила сесія Одеської міськради 4 грудня.

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У зверненні йдеться про те, що роботи з будівництва системи відведення стічних вод від станції біоочищення "Північна" почалися ще у 2009 році. Втім, вони так і не були доведені до кінця. А збудовані помпову станцію й трубопровід досі не ввели в експлуатацію.

"Задля уникнення надзвичайної ситуації необхідно якомога швидше ввести в експлуатацію систему відведення стічних вод від станції біологічного очищення "Північна" в місті Одесі, у тому числі: помпову станцію, наземний трубопровід, камеру переключень технологічних трубопроводів і глибоководний випуск", — сказано у документі.

Скільки грошей необхідно

За словами голови депутатської комісії з питань ЖКГ Олександра Іваницького, сьогодні важко сказати, які саме кошти потрібні для фінансування добудови глибоководного випуску. Адже достеменно невідомо, в якому стані перебувають вже збудовані конструкції.

"Сьогодні однозначно треба робити перерахунок, робити ревізію, в якому стані технологічному й технічному. Там дуже велика проблема в тому, що частина обладнання розкрадена", — зазначив депутат.

Нагадаємо, в Одесі планують поновити будівництво глибоководного випуску. Його вже намагалися збудувати дванадцять років тому, витративши на це 600 млн грн. Згодом правоохоронці встановили, що підрядники підробляли документи й завищували вартість робіт, привласнивши понад 244 млн грн бюджетних коштів.

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