Одесская мэрия просит ОВА помочь с запуском глубоководного выпуска

Очистная станция. Фото: Одесская жизнь

Депутаты Одесского горсовета обратились в Одесский ОВ с просьбой помочь достроить станцию биоочистки "Северная". По их мнению, это позволит снизить подтопление города во время ливней и станет шагом в реализации проекта глубоководного выпуска.

Соответствующее обращение приняла сессия Одесского горсовета 4 декабря.

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В обращении говорится, что работы по строительству системы отвода сточных вод от станции биоочистки "Северная" начались еще в 2009 году. Впрочем, они так и не были доведены до конца. А построенные насосную станцию и трубопровод до сих пор не ввели в эксплуатацию.

"Во избежание чрезвычайной ситуации необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию систему отвода сточных вод от станции биологической очистки "Северная" в городе Одессе, в том числе: помповую станцию, наземный трубопровод, камеру переключений технологических трубопроводов и глубоководный выпуск", — говорится в документе.

Сколько денег необходимо

По словам главы депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Александра Иваницкого, сегодня сложно сказать, какие именно средства нужны для финансирования достройки глубоководного выпуска. Ведь доподлинно неизвестно, в каком состоянии находятся уже построенные конструкции.

"Сегодня однозначно нужно производить перерасчет, делать ревизию, в каком состоянии технологическом и техническом. Там очень большая проблема в том, что часть оборудования разворована", — отметил депутат.

Напомним, в Одессе планируют возобновить строительство глубоководного выпуска. Его уже пытались построить двенадцать лет назад, потратив на это 600 млн. грн. Впоследствии правоохранители установили, что подрядчики подделывали документы и завышали стоимость работ, присвоив более 244 млн. грн. бюджетных средств.

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