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Мерія Одеси виділила ще майже 150 мільйонів гривень на безпеку

26 червня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі підвищили видатки на програму "Безпечне мсто": мерія
Український військовий. Фото: ArmyInform
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На цільову програму "Безпечне місто" виділили додатково 148 млн гривень, таким чином, із бюджету на цей проєкт передбачено 460 млн гривень. Крім цього, ще 552,6 млн гривень передбачено на цільову програму підтримки територіальної оборони.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської міської ради.

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Підвищили видатки на програму "Безпечне місто Одеса". Фото: скриншот

"З урахування сьогоднішньої сесії — 1, 43 млрд гривень виділено на посилення обороноздатності та безпеки держави", — зазначила директорка департаменту фінансів Одеської міськради Світлана Бедрега.

Віцемер також повідомила, що станом на сьогодні з передбачених на підсилення обороноздатності держави 895 млн грн профінансовано 54%. У грошовому еквіваленті сума становить 483 млн гривень.

Фінансування видатків Одещини
Стан фінансування видатків бюджету Одеси. Фото: скриншот

Неосвоєні кошти

Однак вже другий рік у міськраді Одеси не можуть освоїти кошти на ремонт укриттів та бомбосховищ. Минулого року було видалено на ці потреби 120 млн гривень, проте фактично освоїли лише 41 млн гривень.

"Цього року з урахуванням сьогоднішньої сесії, якщо ви проголосуєте, буде збільшено обсяг фінансування на 50 млн гривень. Шкода, що за результатами півріччя теж низький відсоток освоєння — на сьогодні освоєно 29 млн гривень", — зазначила Світлана Бедрега.

Більше про бюджет Одеси 

Ми писали, що Одеса отримала в бюджет на 2024 рік 12,597 млрд гривень. Ця цифра виявилася на два мільярди вищою, ніж передбачалося у попередньому проєкті, який отримав затвердження в жовтні 2023-го виконавчим комітетом.

Також ми повідомляли, що у міській раді пояснили, на що саме пішли кошти у першому кварталі поточного року. Тоді на сесії також було збільшено видатки на оборону міста та на ремонт споруд цивільного захисту.

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Геннадій Труханов
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