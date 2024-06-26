В Одессе повысили расходы на программу "Безопасный город": мэрия

Украинский военный. Фото: ArmyInform

На целевую программу "Безопасный город" выделили дополнительно 148 млн гривен, таким образом, из бюджета на этот проект предусмотрено 460 млн гривен. Кроме того, еще 552,6 млн гривен предусмотрено на целевую программу поддержки территориальной обороны.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания сессии Одесского городского совета.

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Повысили расходы на программу "Безопасный город Одесса". Фото: скриншот

"С учетом сегодняшней сессии — 1, 43 млрд гривен выделены на усиление обороноспособности и безопасности государства", — отметила директор департамента финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега.

Вицемер также сообщила, что по состоянию на сегодняшний день из предусмотренных на усиление обороноспособности государства 895 млн гривен профинансировано 54%. В денежном эквиваленте сумма составляет 483 млн гривен.

Состояние финансирования расходов бюджета Одессы. Фото: скриншот

Неосвоенные средства

Однако уже второй год в горсовете Одессы не могут освоить средства по ремонту укрытий и бомбоубежищ. В прошлом году было удалено на эти нужды 120 млн гривен, однако фактически освоили только 41 млн гривен.

"В этом году с учетом сегодняшней сессии, если вы проголосуете, будет увеличен объем финансирования на 50 млн гривен. Жаль, что по результатам полугодия тоже низкий процент освоения — на сегодняшний день освоено 29 млн гривен", — отметила Светлана Бедрега.

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Мы писали, что Одесса получила в бюджет на 2024 год 12,597 млрд гривен. Эта цифра оказалась на два миллиарда выше, чем предполагалось в предыдущем проекте, который получил утверждение в октябре 2023 года исполнительным комитетом.

Также мы сообщали, что в городском совете объяснили, на что пошли средства в первом квартале текущего года. Тогда на сессии и также были увеличены расходы на оборону города и на ремонт сооружений гражданской защиты.