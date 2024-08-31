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Мертві собаки у вантажівці — зоозахисники звинувачують мера Миколаєва у вбивстві тварин

31 серпня 2024 11:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Тушки собак у вантажівці в Миколаєві: продовження скандалу
Поліція розслідує перевезення туш собак до Одеси. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Днями суспільство сколихнула новина про аварію вантажівки, в якій знайшли заморожені трупи собак. Зоозахисниця Анна Куркуріна звинуватила мера Миколаєва у причетності до смертей собак, натякаючи на те, що мер віддав наказ на їх знищення. Олександр Сєнкевич вимагає вибачень.

Про це кореспонденти Новини.LIVE дізналися з соцмереж.

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29 серпня 2024 року у Миколаєві сталася аварія вантажівки, в якій виявили заморожені трупи тварин. Це викликало значний резонанс у суспільстві. Зоозахисниця Анна Куркуріна на своїй сторінці в соціальних мережах звинуватила мера Олександра Сєнкевича у причетності до смертей собак, натякаючи на те, що мер віддав наказ на їх знищення.

Мертві собаки у вантажівці — зоозахисники звинувачують мера Миколаєва у вбивстві тварин - фото 1
Допис Анни Куркуріни. Фото: скриншот

"Тиждень тому мером особисто був даний наказ виконкому, щоб знищити собак", — каже Анна Куркуріна у відео.

За її словами така ситуація в місті відбувається щотижня і в кожному районі міста, а трупи тварин нібито планували сховати, перевозячи їх до Одеси для утилізації.

Сєнкевич вимагає вибачень

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич рішуче відкинув ці звинувачення, заявивши, що міська влада не має жодного стосунку до інциденту. Він закликав Куркуріну спростувати свої заяви та пояснив, що вантажівка, яка потрапила в ДТП, перевозила медичні відходи та трупи тварин з Дніпропетровської області до Одеси для кремації.

Мертві собаки у вантажівці — зоозахисники звинувачують мера Миколаєва у вбивстві тварин - фото 2
Допис мера Миколаєва. Фото: скриншот

"Заявляю офіційно!!! Коротко. З Дніпропетровщини рухалось авто через Миколаїв і потрапила в аварію. У рефрижераторі були медичні відходи та трупи тварин. Ні міська влада, ні я особисто, ні КП, не причетні до цього інциденту. Я вимагаю спростування інформації від пані Куркуріної, яка почала розводити "срачі" в інтернеті", — сказав мер Миколаєва. 

Після цього зоозахисниця опублікувала ще одне відео. В ньому вона знову розкритикувала Олександра Сєнкевича.

"Сенсація — мер міста Миколаїв попросив "безхатька" просити вибачення за свої слова. Так низько Сенкевич ще не залітав. Заява подана в поліцію, раз у меру ніколи з такою дрібницею розбиратися. Вантажите біологічні матеріали в машину собі й везіть куди хочете", — сказала Анна Куркуріна.

Мертві собаки у вантажівці — зоозахисники звинувачують мера Миколаєва у вбивстві тварин - фото 3
Допис Анни Куркуріни. Фото: скриншот

Що кажуть інші зоозахисники

Подія викликала також реакцію зоозахисників організації UAnimals, які направили запити до Національної поліції для детального розслідування інциденту

"Друзі, бачимо всі ваші позначки й намагаємося розібратися, чому вантажівка перевозила стільки мертвих тварин. Триматимемо вас у курсі!" — написали на сторінці організації.

Мертві собаки у вантажівці — зоозахисники звинувачують мера Миколаєва у вбивстві тварин - фото 3
Допис UAnimals. Фото: скриншот

Що було у вантажівці

Зазначимо, за інформацією правоохоронців, під час оформлення матеріалів за фактом ДТП поліція виявила, що водій Renault Master перевозив 339 кг трупів тварин та медичні відходи. За документами, вантаж прямував з Дніпропетровщини до Одеси для подальшої утилізації. Туші тварин мала отримати компанія, яка спеціалізується на поводженні з відходами та екологічному обслуговуванні підприємств.

Мертві собаки у вантажівці — зоозахисники звинувачують мера Миколаєва у вбивстві тварин - фото 5
Допис поліції. Фото: скриншот

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