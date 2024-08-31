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Мертвые собаки в грузовике — зоозащитники обвиняют мэра Николаева в убийстве животных

31 августа 2024 11:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Тушки собак в грузовике в Николаеве: продолжение скандала
Полиция расследует перевозку туш собак в Одессу. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На днях общество всколыхнула новость об аварии грузовика, в которой обнаружили замороженные трупы собак. Зоозащитник Анна Куркурина обвинила мэра Николаева в причастности к смерти собак, намекая на то, что мэр отдал приказ на их уничтожение. Александр Сенкевич потребовал извинений.

Об этом корреспонденты Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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29 августа 2024 года в Николаеве произошла авария грузовика, в котором обнаружили замороженные трупы животных. Это вызвало значительный резонанс в обществе. Зоозащитник Анна Куркурина на своей странице в социальных сетях обвинила мэра Александра Сенкевича в причастности к смерти собак, намекая на то, что мэр отдал приказ на их уничтожение.

Мертвые собаки в грузовике - зоозащитники обвиняют мэра Николаева в убийстве животных - фото 1
Сообщение Анны Куркурины. Фото: скриншот

"Неделю назад мэром лично был дан приказ исполкома, чтобы уничтожить собак", — говорит Анна Куркурина в видео.

По ее словам, такая ситуация в городе происходит еженедельно и в каждом районе города, а трупы животных якобы планировали скрыть, перевозя их в Одессу для утилизации.

Сенкевич требует извинений

Мэр Николаева Александр Сенкевич решительно отверг эти обвинения, заявив, что городские власти не имеют никакого отношения к инциденту. Он призвал Куркурину опровергнуть свои заявления и объяснил, что попавший в ДТП грузовик перевозил медицинские отходы и трупы животных из Днепропетровской области в Одессу для кремации.

Мертвые собаки в грузовике - зоозащитники обвиняют мэра Николаева в убийстве животных - фото 2
Сообщение мэра Николаева. Фото: скриншот

"Заявляю официально!!! Коротко. С Днепропетровщины двигался автомобиль через Николаев и попал в аварию. В рефрижераторе были медицинские отходы и трупы животных. Ни городские власти, ни я лично, ни КП, не причастны к этому инциденту. Я требую опровержения информации от госпожи Куркуриной, которая начала разводить "срачи" в интернете", — сказал мэр Николаева.

После этого зоозащитник опубликовала еще одно видео. В нем она снова раскритиковала Александра Сенкевича.

"Сенсация — мэр города Николаев попросил "бездомного" извиняться за свои слова. Так низко Сенкевич еще не залетал. Заявление подано в полицию, раз мэру никогда с таким пустяком разбираться. Грузите биологические материалы в машину себе и везите куда хотите", — сказала Анна Куркурина.

Мертвые собаки в грузовике - зоозащитники обвиняют мэра Николаева в убийстве животных - фото 3
Сообщение Анны Куркурины. Фото: скриншот

Что говорят другие зоозащитники

Событие вызвало также реакцию зоозащитников организации UAnimals, направивших запросы в Национальную полицию для детального расследования инцидента.

"Друзья, видим все ваши отметки и пытаемся разобраться, почему грузовик перевозил столько мертвых животных. Будем держать вас в курсе!" — написали на странице организации.

Мертвые собаки в грузовике - зоозащитники обвиняют мэра Николаева в убийстве животных - фото 3
Сообщение UAnimals. Фото: скриншот

Что было в грузовике

Отметим, по информации правоохранителей, во время оформления материалов по факту ДТП полиция обнаружила, что водитель Renault Master перевозил 339 кг трупов животных и медицинские отходы. По документам груз направлялся из Днепропетровщины в Одессу для дальнейшей утилизации. Туши животных должна была получить компания, специализирующаяся на обращении с отходами и экологическом обслуживании предприятий.

Мертвые собаки в грузовике - зоозащитники обвиняют мэра Николаева в убийстве животных - фото 5
Сообщение полиции. Фото: скриншот

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